Préparez-vous les Ventes Flash de Printemps seront de retour dès mardi sur Amazon !

Comme chaque année durant le mois de mars, Amazon.fr s’apprête à remettre le couvert et à lancer une nouvelle édition de ses traditionnelles « Ventes Flash de Printemps ».

Comme chaque année durant le mois de mars, Amazon.fr s’apprête à remettre le couvert et à lancer une nouvelle édition de ses traditionnelles « Ventes Flash de Printemps ». Cette année, cette période promotionnelle aura lieu du  mardi 10 mars au lundi 16 mars 2026. Sept jours durant lesquels Amazon proposera une ribambelle de produits à prix cassés. A noter qu’une page spéciale a d’ores et déjà été mise en ligne sur Amazon à cette occasion. Vous pouvez la retrouver ici.

Généralement, on peut faire de bonnes affaires durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon puisque de nombreuses catégories de produits sont remisées. Espérons que les offres seront plus intéressantes que durant les dernières soldes d’hiver qui n’étaient franchement pas exceptionnelles.

Ventes Flash de Printemps

Pendant cette période de promos organisée par Amazon, on peut espérer dégoter des vêtements et des produits de mode à prix réduits, mais aussi de l’électroménager, des produits tech ou encore du matériel et des composants informatique à prix cassés.

Lors de la dernière édition, on avait notamment dénicher des appareils photo, des disques durs, des SSD, des cartes mères, des processeurs, des produits connectés, des enceintes, des casques ou encore  des barres de son. Malheureusement, je ne suis pas certain que ces même produits seront remisés cette année vu les hausses de prix successives qu’ont subi les HDD, les SSD et la RAM et la pénurie qui touche le secteur.

Edito : RAM, SSD, HDD, PC : la situation devient de plus en plus critique

Rendez-vous dès mardi sur Amazon pour découvrir ces nouvelles ventes flash de printemps. A noter que comme d’habitude, des bons plans seront publiés régulièrement sur Bhmag afin de vous aider à dégoter les meilleures affaires disponibles au jour le jour. 

Quelques offres en attendant : 

Voilà quelques offres intéressantes disponibles sur Amazon :

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.5.1255

Sebastien

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Préparez-vous les Ventes Flash de Printemps seront de…

Sebastien

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

