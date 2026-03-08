Comme chaque année durant le mois de mars, Amazon.fr s’apprête à remettre le couvert et à lancer une nouvelle édition de ses traditionnelles « Ventes Flash de Printemps ».

Comme chaque année durant le mois de mars, Amazon.fr s’apprête à remettre le couvert et à lancer une nouvelle édition de ses traditionnelles « Ventes Flash de Printemps ». Cette année, cette période promotionnelle aura lieu du mardi 10 mars au lundi 16 mars 2026. Sept jours durant lesquels Amazon proposera une ribambelle de produits à prix cassés. A noter qu’une page spéciale a d’ores et déjà été mise en ligne sur Amazon à cette occasion. Vous pouvez la retrouver ici.

Généralement, on peut faire de bonnes affaires durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon puisque de nombreuses catégories de produits sont remisées. Espérons que les offres seront plus intéressantes que durant les dernières soldes d’hiver qui n’étaient franchement pas exceptionnelles.

Pendant cette période de promos organisée par Amazon, on peut espérer dégoter des vêtements et des produits de mode à prix réduits, mais aussi de l’électroménager, des produits tech ou encore du matériel et des composants informatique à prix cassés.

Lors de la dernière édition, on avait notamment dénicher des appareils photo, des disques durs, des SSD, des cartes mères, des processeurs, des produits connectés, des enceintes, des casques ou encore des barres de son. Malheureusement, je ne suis pas certain que ces même produits seront remisés cette année vu les hausses de prix successives qu’ont subi les HDD, les SSD et la RAM et la pénurie qui touche le secteur.

Rendez-vous dès mardi sur Amazon pour découvrir ces nouvelles ventes flash de printemps. A noter que comme d’habitude, des bons plans seront publiés régulièrement sur Bhmag afin de vous aider à dégoter les meilleures affaires disponibles au jour le jour.

