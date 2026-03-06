Au début du mois de janvier, le fabricant AceMagic a levé le voile sur un mini pc un peu particulier : le Retro X5 qui a la particularité de reprendre le design de la mythique Nintendo NES.

Le mini pc Retro X5 d’AceMagic est disponible à la vente

Au début du mois de janvier, le fabricant AceMagic a levé le voile sur un mini pc un peu particulier : le Retro X5 qui a la particularité de reprendre le design de la mythique Nintendo NES. Son look très rétro et l’inspiration est totalement assumée par le constructeur. La machine est prévue pour plaire aux nostalgeeks qui ont connu la NES à son heure de gloire ou tout simplement aux fans de rétrogaming.

Aujourd’hui, plus de deux mois après son annonce la machine est enfin disponible à la vente et le moins que l’on puisse dire est que son prix est (très) élevé.

En effet, le mini pc Retro X5 s’affiche au prix faramineux de 1.399€ sur le site d’AceMAgic ce qui est vraiment cher pour un mini pc aussi performant soit-il, ce qui du coup a du refroidir plus d’un passionné de rétrogaming.

A noter que, grand prince, le fabricant consent à une petite ristourne à l’occasion de la sortie du Retro X5, puisque pendant un certain laps de temps la machine s’affiche à 959€ sur Acemagic.fr.

Ses caractéristiques complètes enfin dévoilées

Le Retro X5 est équipé d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs / 24 threads, jusqu’à 5,1 GHz) et d’une carte graphique intégrée AMD Radeon 890M cadencé à 2,9 GHz (16 unités de calcul, jusqu’à 2, 900 GHz). A noter qu’un NPU AMD XDNA 2 intégré fournit jusqu’à 50 TOPS de puissance de calcul.

Le mini pc embarque d’origine 32 Go de mémoire DDR5 à 5600 MHz et cette capacité peut être étendue (jusqu’à 128 Go de RAM) grâce à la présence de deux emplacements de RAM au format SODIMM.

Pour son stockage, la machine dispose d’un SSD M.2. NVMe au format 2280. Il exploite une interface PCI Express 4.0 et offre une capacité de stockage de 1 To. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent même accroître sa capacité de stockage puisque l’appareil dispose de deux emplacements PCIe 4.0 M.2. 2280.

Le mini pc mesure 138,7 mm de long sur 128 mm de large et 45 mm d’épaisseur.

En terme de réseau sans fil, le Retro X5 supporte le WIFI 7 et le Bluetooth 5.4.

Sinon sa connectique se compose d’un port USB Type-C, de deux ports USB Type-A et d’une prise audio jack situés en façade.

A l’arrière, un ports USB Type C et deux ports USB A sont présents ainsi qu’un port HDMI 2.0, un DisplayPort et deux ports Ethernet à 2,5 Gbps.

Le PC est fourni avec Windows 11 Pro préinstallé.