Le mini pc Retro X5 d’AceMagic est disponible à la vente

Au début du mois de janvier, le fabricant AceMagic a levé le voile sur un mini pc un peu particulier : le Retro X5 qui a la particularité de reprendre le design de la mythique Nintendo NES.

PC de bureau et PC portables
par Sebastien 0

Au début du mois de janvier, le fabricant AceMagic a levé le voile sur un mini pc un peu particulier : le Retro X5 qui a la particularité de reprendre le design de la mythique Nintendo NES. Son look très rétro et l’inspiration est totalement assumée par le constructeur. La machine est prévue pour plaire aux nostalgeeks qui ont connu la NES à son heure de gloire ou tout simplement aux fans de rétrogaming.

Aujourd’hui, plus de deux mois après son annonce la machine est enfin disponible à la vente et le moins que l’on puisse dire est que son prix est (très) élevé.

En effet, le mini pc Retro X5 s’affiche au prix faramineux de 1.399€ sur le site d’AceMAgic ce qui est vraiment cher pour un mini pc aussi performant soit-il, ce qui du coup a du refroidir plus d’un passionné de rétrogaming.

A noter que, grand prince, le fabricant consent à une petite ristourne à l’occasion de la sortie du Retro X5, puisque pendant un certain laps de temps la machine s’affiche à 959€ sur Acemagic.fr.

Ses caractéristiques complètes enfin dévoilées

Le Retro X5 est équipé d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs / 24 threads, jusqu’à 5,1 GHz) et d’une carte graphique intégrée AMD Radeon 890M cadencé à 2,9 GHz (16 unités de calcul, jusqu’à 2, 900 GHz). A noter qu’un NPU AMD XDNA 2 intégré fournit jusqu’à 50 TOPS de puissance de calcul.

Le mini pc embarque d’origine 32 Go de mémoire DDR5 à 5600 MHz et cette capacité peut être étendue (jusqu’à 128 Go de RAM) grâce à la présence de deux emplacements de RAM au format SODIMM.

Pour son stockage, la machine dispose d’un SSD M.2. NVMe au format 2280. Il exploite une interface PCI Express 4.0 et offre  une capacité de stockage de 1 To. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent même accroître sa capacité de stockage puisque l’appareil dispose de deux emplacements PCIe 4.0 M.2. 2280.

Le mini pc mesure 138,7 mm de long sur 128 mm de large et 45 mm d’épaisseur.

En terme de réseau sans fil, le Retro X5 supporte le WIFI 7 et le Bluetooth 5.4. 

Sinon sa connectique se compose d’un port USB Type-C, de deux ports USB Type-A et d’une prise audio jack situés en façade.

A l’arrière, un ports USB Type C et deux ports USB A sont présents ainsi qu’un port HDMI 2.0, un DisplayPort et deux ports Ethernet à 2,5 Gbps.

Le PC est fourni avec Windows 11 Pro préinstallé.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20539 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur…

Sebastien

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur…

Sebastien

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !