Améliorez votre PC avec MS Office 2021 et Windows 11 dès 12€

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et Windows 11 à partir de 12€

Vous cherchez la solution idéale pour optimiser votre travail et booster votre productivité ? Ne cherchez plus ! Office 2021 est fait pour vous !

Bons Plans
par Sebastien

Vous cherchez la solution idéale pour optimiser votre travail et booster votre productivité ? Ne cherchez plus ! Office 2021 est fait pour vous ! Que vous soyez à la tête d’une petite entreprise ou indépendant, cette suite vous offre tous les outils essentiels pour travailler et étudier.

Et voici la meilleure nouvelle : pendant les promos de mars de Godeal24, bénéficiez d’un accès à vie à MS Office Professionnel 2021 pour seulement 30,25€ (au lieu de 249€) ! L’offre comprend un accès illimité sur un PC Windows à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote et l’application Teams classique. Pour les particuliers, les étudiants, les indépendants et les petites entreprises, cette suite couvre la création de documents, les tableurs, les présentations, la messagerie et le calendrier, les bases de données, la conception graphique simplifiée, la prise de notes et la collaboration de base.

Vous pouvez également mettre à jour votre PC avec Windows 11 Pro pour seulement 12,25€ (au lieu de 199€). Windows 11 Pro offre une interface repensée et des fonctionnalités qui simplifient votre quotidien numérique. L’organisation des fenêtres, le multi-bureaux, la saisie vocale améliorée et les outils de recherche optimisés vous permettent de gérer le multitâche plus facilement. Windows 11 inclut également Copilot, un assistant IA capable de répondre à vos questions, de résumer des pages web, de suggérer du code et même de générer des images à partir de vos requêtes. Ne manquez pas cette occasion d’optimiser votre travail et de booster votre productivité sans abonnement mensuel !

A propos de notre partenaire Godeal24

Chez Godeal24, vous pouvez économisez pas mal de temps et d’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduits, des logiciels de sécurité informatique et de nombreux autres outils informatiques. Vous pouvez également vous procurer sur ce site des licences de Microsoft Windows et de Microsoft Office à un prix incroyable.

Grâce à la livraison numérique proposée par Godeal24, vous pouvez faire vos achats en toute confiance et en toute simplicité : vos logiciels sont envoyés directement dans votre boîte mail quelques secondes après l’achat. De plus, avec une note « Excellent » de 98% sur TrustPilot et une assistance technique experte disponible 24 h/24 et 7 j/7, vous avez l’assurance d’acheter un produit de qualité.

Godeal24 vous garantit une assistance technique professionnelle 24 h/24 et 7 j/7 et un service après-vente à vie pour une utilisation sans souci !

Pour toute question, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

