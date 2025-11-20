Offres imbattables pour le Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et Office 2021 à 29,28€ sur Godeal24 !

A l’approche du Black Friday, les promos battent leur plein ! Durant cet événement, Godeal24 propose des promos pour le Black Friday avec des réductions exceptionnelles sur les licences MS Office et Windows. 

A l’approche du Black Friday, les promos battent leur plein ! Durant cet événement, Godeal24 propose des promos pour le Black Friday avec des réductions exceptionnelles sur les licences MS Office et Windows.  Si vous souhaitez mettre à niveau votre PC ou si vous venez d’acheter un nouvel ordinateur, c’est le moment idéal pour vous procurer des logiciels authentiques aux prix les plus bas de l’année.

Pendant une durée limitée, bénéficiez dès aujourd’hui d’une licence à vie de MS Office Professionnel 2021 à seulement 29,28€ (au lieu de 249€). Microsoft Office 2021 inclut de nombreux outils pour rester productif : Word pour vos documents, Excel pour vos feuilles de calcul, PowerPoint pour vos présentations, Outlook pour vos e-mails, ainsi qu’Access, Publisher, Teams et OneNote.

Pas de frais d’abonnement mensuels : une licence permanente valable pour un PC Windows, à la maison ou au bureau. Voici la mise à niveau idéale pour booster votre productivité : étudiants, professionnels, familles et petites entreprises recherchent un maximum de fonctionnalités sans frais supplémentaires. L’installation est rapide : associez une clé de produit à votre compte Microsoft, téléchargez le programme d’installation et activez-le. Une fois installé, vous bénéficierez des mises à jour de sécurité et des correctifs de fiabilité pour Office 2021. C’est le tarif le plus bas de l’année, alors profitez-en dès aujourd’hui et saisissez ces offres du Black Friday avant qu’il ne soit trop tard.

Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et Office 2021 à 29,28€

Boostez votre productivité avec le moins cher MS Office 2021 !

Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et Office 2021 à 29,28€

Pour seulement 12,28€ (au lieu de 199€), exploitez pleinement le potentiel de votre PC avec Windows 11 Professionnel, le système d’exploitation le plus avancé et le plus sécurisé de Microsoft à ce jour. Profitez d’une interface plus fluide, de performances accrues, d’un multitâche amélioré et de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour le travail, les jeux et l’informatique quotidienne. De plus, grâce à Copilot, votre assistant IA intégré, vous bénéficierez d’une aide précieuse pour rédiger vos e-mails, organiser vos tâches et automatiser vos flux de travail quotidiens. Cette offre est valable pour une durée limitée ; une fois la promotion terminée, les réductions disparaissent. N’attendez pas !

Mettez à jour votre PC avec le dernier système d’exploitation Windows à partir de 10€

Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et Office 2021 à 29,28€

Obtenez des bundles avantageux avec 62% de remise avec le code promo GG62

Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et Office 2021 à 29,28€

Jusqu’à 50% de remise sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50

Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et Office 2021 à 29,28€

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

✅ Livraison numérique instantanée
✅ Licences Microsoft 100% authentiques
✅ Note TrustPilot de 98% Excellent
✅ Assistance client 24h/24 et 7j/7
Contactez Godeal24 : service@godeal24.com<

