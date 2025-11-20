Offres imbattables pour le Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et Office 2021 à 29,28€ sur Godeal24 !
A l’approche du Black Friday, les promos battent leur plein ! Durant cet événement, Godeal24 propose des promos pour le Black Friday avec des réductions exceptionnelles sur les licences MS Office et Windows. Si vous souhaitez mettre à niveau votre PC ou si vous venez d’acheter un nouvel ordinateur, c’est le moment idéal pour vous procurer des logiciels authentiques aux prix les plus bas de l’année.
Pendant une durée limitée, bénéficiez dès aujourd’hui d’une licence à vie de MS Office Professionnel 2021 à seulement 29,28€ (au lieu de 249€). Microsoft Office 2021 inclut de nombreux outils pour rester productif : Word pour vos documents, Excel pour vos feuilles de calcul, PowerPoint pour vos présentations, Outlook pour vos e-mails, ainsi qu’Access, Publisher, Teams et OneNote.
Pas de frais d’abonnement mensuels : une licence permanente valable pour un PC Windows, à la maison ou au bureau. Voici la mise à niveau idéale pour booster votre productivité : étudiants, professionnels, familles et petites entreprises recherchent un maximum de fonctionnalités sans frais supplémentaires. L’installation est rapide : associez une clé de produit à votre compte Microsoft, téléchargez le programme d’installation et activez-le. Une fois installé, vous bénéficierez des mises à jour de sécurité et des correctifs de fiabilité pour Office 2021. C’est le tarif le plus bas de l’année, alors profitez-en dès aujourd’hui et saisissez ces offres du Black Friday avant qu’il ne soit trop tard.
Boostez votre productivité avec le moins cher MS Office 2021 !
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 PC à 29,28€
- MS Office 2021 Home and Business pour Mac à 59,29€
- MS Office 2021 Professional Plus – 2 clés à 56,56€ (soit 28,28€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 3 clés à 78,84€ (soit 26,28€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 5 PC à 125,28€ (soit 25,06€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 PC à 24,75€
- MS Office 2019 Home and Business pour Mac à 39,29€
- MS Office 2019 Professional Plus – 2 clés à 46,25€ (soit 23,13€/clé)
- MS Office 2016 Professional Plus – 1PC à 18,29€
- MS Office 2024 Home pour PC/MAC à 149€ (au lieu de 299€)
Pour seulement 12,28€ (au lieu de 199€), exploitez pleinement le potentiel de votre PC avec Windows 11 Professionnel, le système d’exploitation le plus avancé et le plus sécurisé de Microsoft à ce jour. Profitez d’une interface plus fluide, de performances accrues, d’un multitâche amélioré et de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour le travail, les jeux et l’informatique quotidienne. De plus, grâce à Copilot, votre assistant IA intégré, vous bénéficierez d’une aide précieuse pour rédiger vos e-mails, organiser vos tâches et automatiser vos flux de travail quotidiens. Cette offre est valable pour une durée limitée ; une fois la promotion terminée, les réductions disparaissent. N’attendez pas !
Mettez à jour votre PC avec le dernier système d’exploitation Windows à partir de 10€
- Windows 11 Professionnel – 1 clé à 12,28€
- Windows 11 Professionnel – 2 clés à 24,28€ (soit 12,14€/clé)
- Windows 11 Professionnel – 3 clés à 34,28€ (soit 11,43€/clé)
- Windows 11 Professionnel – 5 clés à 52,98€ (soit 10,60€/clé)
- Windows 11 Home – 1 clé à 12,08€
- Windows 10 Professionnel – 1 clé à 8,25€
- Windows 10 Professionnel – 2 clés à 14,25€ (soit 7,12€/clé)
- Windows 10 Professional – 5 clés à 34,15€ (soit 6,83€/clé)
- Windows 10 Home à 8,15€
- Windows 10 Home – 2 clés à 14,45€ (soit 7,24€/clé)
Obtenez des bundles avantageux avec 62% de remise avec le code promo GG62
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus à 40,29€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus à 35,39€
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus à 36,54€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus à 31,64€
- MS Project Professional 2024 à 49,99€
- MS Visio Professional 2024 à 45,99€
Jusqu’à 50% de remise sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50
- Windows Server 2025 Standard à 31,49€
- Windows Server 2022 Standard à 26,13€
- Windows Server 2019 Standard à 25,01€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC à 14,99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC à 12,81€
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 – 2 PC à 19.99€
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC à 9.14€
Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?
✅ Livraison numérique instantanée
✅ Licences Microsoft 100% authentiques
✅ Note TrustPilot de 98% Excellent
✅ Assistance client 24h/24 et 7j/7
Contactez Godeal24 : service@godeal24.com<