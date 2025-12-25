Joyeux Noël !

A toutes et tous, je souhaite un Joyeux Noël de la part de Bhmag ! J’espère qu’hier soir votre réveillon s’est bien passé et que vous avez été gâté par le Père Noël. J’espère que ce 25 décembre se passera également au mieux pour vous.

L'actualité du site
par Sebastien
1

A toutes et tous, je souhaite un Joyeux Noël de la part de Bhmag ! J’espère qu’hier soir votre réveillon s’est bien passé et que vous avez été gâté par le Père Noël. J’espère que ce 25 décembre se passera également au mieux pour vous.

Comme tous les ans à la même période, Bhmag va tourner un peu au ralenti durant les fêtes. Ce sera l’occasion pour moi de souffler un peu afin de revenir en pleine forme dans quelques jours avec plein de news et de tests. Merci de votre compréhension. A très bientôt ! 

Joyeux Noël à toutes et tous !

 

Sebastien 20418 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
1 commentaire
  1. patrick

    bon noel

    Répondre
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Opera One 125.0.5729.49

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.170

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Audacity 3.7.7

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à…

Sebastien

Derniers jours pour profiter de l’abonnement B&You Pure…

Chez CDiscount Mobile, le forfait 5G avec 150 Go de DATA est à 7,99€…

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Opera One 125.0.5729.49

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.170

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Audacity 3.7.7

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à…

Sebastien

Derniers jours pour profiter de l’abonnement B&You Pure…

Chez CDiscount Mobile, le forfait 5G avec 150 Go de DATA est à 7,99€…

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…