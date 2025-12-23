HyperDrive Next M.2. : boîtier USB4 2.0 pour SSD M.2. NVMe

Le fabricant Hyper annonce la sortie d’un boîtier usb très rapide pour SSD M.2. NVMe. Le boîtier porte le nom de HyperDrive Next USB4 M.2. (référence HD2500GL).

Le fabricant Hyper annonce la sortie d’un boîtier usb très rapide pour SSD M.2. NVMe. Le boîtier porte le nom de HyperDrive Next USB4 M.2. (référence HD2500GL). Il mesure 135 x 60 x 18 mm et pèse 150 grammes. Sa coque est en aluminium.

L’engin peut accueillir indifféremment des SSD M.2. au format 2230, 2242, 2260 et 2280. Il supporte des SSD M.2. NVMe qui exploitent une interface PCI Express 3.0 4x ou PCI Express 4.0 4x. A noter que la mise en place du SSD dans le boîtier se fait sans outils.

Pour se connecter à l’ordinateur, l’appareil profite d’un port USB Type C qui répond à la norme USB4 V2 qui offre potentiellement une bande passante de 80 Gbps, mais dans le cas du de HyperDrive Next USB4 M.2 le fabricant Hyper indique qu’elle est limitée à 64 Gbps.

Le boîtier ne permet donc pas de tirer pleinement parti de la bande passante offerte par la norme USB4 2.0. Au mieux, on doit donc pouvoir atteindre des taux de transferts d’environ 6.500 Mo/s à condition d’utiliser un ordinateur équipé, lui aussi, d’un port USB4 2.0 (ou compatible Thunderbolt 5).

Le boîtier HyperDrive Next USB4 M.2 est très rapide mais aussi très cher puisqu’il faut débourser pas moins de 199,99$ pour se procurer ce petit joujou (environ 170€ HT).