Corsair présente un SSD portable USB4 : le EX400U !

Un nouveau SSD portable est annoncé chez Corsair. Ce nouveau modèle porte le nom de EX400U. Il succède au EX100U lancé en 2022. Plus performant que son prédécesseur, il dispose également d’une connectique plus moderne.

Le Corsair EX400U est en effet équipé d’un port USB qui répond à la norme USB4. Le produit a été présenté lors du CES 2025 de Las Vegas et il a également été ajouté sur le site du constructeur mais la page a semble-t-il été supprimée depuis…

Quoiqu’il en soit, le EX400U est un SSD portable très véloce puisqu’il offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 4.000 Mo/s en lecture et 3.600 Mo/s en écriture lorsqu’il est connecté au port USB4 d’une machine.

Corsair EX400U 1 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture

4.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture Corsair EX400U 2 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture

4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture Corsair EX400U 4 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture

Ce nouveau SSD sera commercialisé à partir du 23 janvier. Il sera décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Les tarifs seront de 159,99€ pour le modèle 1 To, 229,99€ pour le modèle 2 To et 379,99€ pour la version 4 To.

A noter que le SSD sera utilisable sur de nombreux terminaux du marché. Il faudra toutefois disposer d’un PC ou d’un MAC équipé d’une connectique USB4 (compatible Thunderbolt 4) pour profiter pleinement de ses taux de transferts élevés.

Le Corsair EX400U peut être utilisé sur iPhone. Il est compatible MagSafe et supporte l’enregistrement directement au format vidéo Apple Res sur les iPhone 15/16 Pro et Pro Max.