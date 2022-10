Un nouveau SSD portable signé Corsair : le EX100U

Le EX100U est un nouveau stockage externe du fabricant Corsair. C’est un SSD portable plutôt compact qui mesure seulement 79 x 37 x 11 mm. L’engin offre la particularité d’être équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2. Ce genre de connectique permet d’offrir une bande passante de 20 Gbps.

D’après Corsair, le EX100U sera disponible en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Et en terme de performances, il sera capable d’atteindre des débits de 1.600 Mo/s en lecture et 1.500 Mo/s en écriture.

Bref.. un petit appareil pratique pour les utilisateurs nomades qui ont besoin d’avoir une bonne capactié de stockage sous la main et surtout des taux de transferts importants.

Les tartifs du SSD Corsair EX100U sont les suivants : 1 To à 140€, 2 To à 250€ et 4 To à 620€.