Depuis ce matin le Prime Day d’Amazon a démarré. De nombreuses offres et promotions sont disponibles sur la célèbre boutique.

Le récap des bons plans et bonnes affaires spécial Prime Day (maj2)

Depuis ce matin le Prime Day d’Amazon a démarré. De nombreuses offres et promotions sont disponibles sur la célèbre boutique. Mais pas mal d’autres magasins en ligne profitent de cet événement pour proposer, eux aussi, des promos en tout genre. Je vous propose donc ci-dessous un récap des meilleures offres et promos disponibles en ce moment sur le net.

Le récap ci-dessous liste pas mal de bonnes affaires : des PC portables, des produits de stockage (SSD, HDD, clés usb, cartes mémoires) mais aussi des claviers, des souris, des produits connectés, des produits audio – vidéo, des accessoires, etc…

A noter que le Prime Day dure jusqu’à demain soir minuit. Ce récap sera donc mis à jour régulièrement afin d’ajouter (ou supprimer) certaines promos.

Pour rappel : les offres Amazon Prime Day sont réservées excluvivement aux abonnes au programme Amazon Prime. Si vous n’y être pas abonné, vous pouvez malgré tout en profiter en prenant l’offre de bienvenue (gratuite) valable 30 jours.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce récap, n’hésitez pas à consulter les boutiques : Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Grosbill, LDLC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

Dernière mise à jour : le 11/10/2022 à 14h47 …. Les nouveautés sont identifiables avec le logo

– Amazon.fr : toutes les promos du Prime Day 2022 avec de nombreuses offres

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Prime durant 30 jours

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Prime Eudiant durant 90 jours

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Music Unlimited pendant 4 mois

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Audible pendant 1 mois

– Amazon.fr : 10% de remise sur une sélection du Warehouse Amazon

– CDiscount : l’abonnement CDiscount à volonté gratuit pendant 6 jours

– CDiscount CDAV : 20€ de remise dès 149€ d’achats via le 20DES149CDAV

– Darty : 15€ de remise dès 150€ d’achats via le code PROMO15

– Darty : 40€ de remise dès 400€ d’achats via le code PROMO40

– Darty : 70€ de remise dès 700€ d’achats via le code PROMO70

– Fnac (adhérents) : 10€ offerts tous les 100€ d’achats via le code FNAC10

– Godeal24 : des licences Windows et Office à prix cassés (on en parle ici)

– Grosbill : 10% de remise sur une sélection de périphériques

– Rakuten : 50€ de remise dès 499€ d’achats sur les TV via le code TV50

– Rakuten : 100€ de remise dès 999€ d’achats sur les TV via le code TV100

– LDLC : 10% sur les écrans via le code DIX

– RueDuCommerce : 25% de remise sur une sélection de PC portables



– TopAchat : 6% sur les PC assemblés via le code LANTERNE

– Qwertee : des tee shirts geek à petits prix

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur StickerMule et vous offre 9€ de remise

– Bhmag vous parraine sur Zavvi et vous offre 5€

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 19,78€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 28,90€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 32,99€ sur Amazon.de

– la micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 18,88€ sur Amazon.fr

– la SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 28,91€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 128 Go à 18,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 256 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Utra 128 Go à 13,56€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 20,71€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 256 Go à 26,22€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ Lexar NS100 256 Go à 27,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Lexar NS100 1 To à 84,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 23,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 43,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 40€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 960 Go à 81,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 82,88€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 2 To à 146,95€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 88,90€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 2 To à 159,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 4 To à 299,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 75,49€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 159,99€ sur Amazon.fr

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe Lexar NM620 512 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston NV1 Series 2 To à 173,10€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Samsung 980 1 To à 82,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Samsung 980 Pro 1 To à 118,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Seagate Firecuda 530 1 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Seagate Firecuda 530 2 To à 291,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 250 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 500 Go à 44,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 79,90€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 2 To à 139,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P3 500 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P3 1 To à 84,99€ sur Amazon.fr

SSD externes

– le SSD Crucial X6 1 To à 84,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 2 To à 139,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X8 2 To à 159,99€ sur Amazon.fr

Souris

– la souris Razer Basilisk X Hyperspeed à 34,99€ sur Amazon.fr

– le kit gaming The G-Lab (clavier, souris, casque et tapis) à 34,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G402 Hyperion à 23€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G502 Lightspeed à 79,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G Pro à 55,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 36,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G413 RGB à 39,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G203 RGB à 18,99€ sur Amazon.fr

Claviers

– le clavier Logitech K380 à 27,99€ sur Amazon.fr

– le clavier HyperX Alloy RGB à 29,99€ sur Amazon.fr

– le clavier SteelSeries Apex 3 à 54,99€ sur Amazon.fr

– le clavier SteelSeries Apex 3 TKL à 37,99€ sur Amazon.fr

– le PC portable ACER Nitro 5 à 799€ sur Amazon.fr

(écran 15″, Core i5-11400H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX 3050Ti)

– le PC portable HP Victus 16-d0016sf à 799€ sur Amazon.fr

(écran 16″ IPS, Core i5-11400H, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX 3060)

– le PC portable ASUS TUF Gaming F156sf à 499€ sur CDiscount via le code 150ASUS réservé aux membres CDAV

(écran 15″, Core i5-10300H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, GTX 1650)

Téléviseurs

– TV 43″ Philips 43PUS8106 à 349€ sur Amazon.fr

– TV 70″ Philips 70PUS8546 à 749,99€ sur Fnac

– TV 55″ Philips 55PUS7556 à 455,99€ sur CDiscount (+ remise code promo)

– TV 55″ OLED LG OLED55C1 à 924,99€ sur RueCommerce

– TV 65″ OLED LG OLED55C1 à 1339,99€ sur RueCommerce

Accessoires vidéo

– Chromecast avec GoogleTV version 4K à 47,49€ sur Amazon.fr

– Chromecast avec GoogleTV version HD à 39,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick Lite à 19,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick à 22,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K à 29,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K Max à 37,99€ sur Amazon.fr

Matériel Audio

– la barre de son Bose Solo 5 à 161,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Echo Dot 3 à 17,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 34,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 74,99€ sur Amazon.fr

Appareils connectés

– la montre Oppo Watch Free à 47,49€ sur Amazon.fr

– la montre Apple Watch SE GPS à 249€ sur Amazon.fr

– la montre connectée Amazfip Bip U à 34,99€ sur Amazon.fr

– la montre connectée Amazfip GTR2 à 104,90€ sur Amazon.fr

– le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 à 46,49€ sur Amazon.fr

– la station météo Netatmo à 125,99€ sur Amazon.fr

– le module additionnel intérieur à 52€ sur Amazon.fr

– le pluviomètre Netatmo à 48€ sur Amazon.fr

– l’anémomètre Netatmo à 68€ sur Amazon.fr

– le capteur de qualité de l’air Netatmo à 75€ sur Amazon.fr

– le détecteur de fumée Netatmo à 67€ sur Amazon.fr

Goodies

– Set Lego 10300 Retour Vers Le Futur à 174,99€ sur Zavvi

– Set Lego 10300 Retour Vers Le Futur à 169,99€ sur CDiscount via le code 20DES149CDAV réservé aux membres CDAV (bien choisir le vendeur CDiscount sur la page du set)