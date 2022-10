PNY lance le CS1031 : un SSD M.2. NVMe clairement d’entrée de gamme

Le fabricant PNY propose un nouvau SSD au format M.2. NVMe qui porte le nom de CS1031. Il exploite une interface PCI Express 3.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC

Le constructeur annonce que le CS1031 est décliné en quatre capacités de stockage : 256 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. Au niveau des débits, il est question de taux de tranfertts maximum de 2.400 Mo/s en lecture et 1.750 Mo/s en écriture.

Voilà les débits de chaque modèle :

PNY CS1031 256 Go : 1.700 Mo/s en lecture et 1.100 Mo/s en écriture

1.700 Mo/s en lecture et 1.100 Mo/s en écriture PNY CS1031 500 Go : 2.200 Mo/s en lecture et 1.200 Mo/s en écriture

2.200 Mo/s en lecture et 1.200 Mo/s en écriture PNY CS1031 1 To : 2.400 Mo/s en lecture et 1.750 Mo/s en écriture

2.400 Mo/s en lecture et 1.750 Mo/s en écriture PNY CS1031 2 To : 2.400 Mo/s en lecture et 1.750 Mo/s en écriture

Vu les faibles performances du SSD, on n’est clairement pas en présence d’unebête de course. On dirait plutôt que PNY oriente ce nouveau SSD pour couvrir le marché de l’entrée de gamme.

A noter que les SSD PNY CS1031 sont annoncés avec une endurance respective de 150 To, 110 To, 240 To et 480 To. Les SSD sont en outre annoncés avec un MTBF de deux millions d’heures tandis que leur garantie est de 5 ans.