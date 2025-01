DOOM: The Dark Ages : quelle configpour ce prochain hit ?

Le jeu DOOM: The Dark Ages sera disponible le 15 mai prochain sur PC et consoles. Il sera proposé notamment sur les plateformes Xbox Series S, Xbox Series X et Playstation 5.

DOOM: The Dark Ages : quelle configuration sera nécessaire pour ce prochain hit ?

Le jeu DOOM: The Dark Ages sera disponible le 15 mai prochain sur PC et consoles. Il sera proposé notamment sur les plateformes Xbox Series S, Xbox Series X et Playstation 5. Cela n’a pas encore été annoncée mais il se murmure même qu’une version pour la Nintendo Switch 2 pourrait également voir le jour….

En attendant et pour nous faire patienter, les développeurs du jeu ont mis en ligne une vidéo pour montrer le gameplay de leur nouveau titre :

A noter que les spécifications techniques nécessaires pour faire tourner DOOM: The Dark Ages sur PC ont également été publiées sur cette page de Bethesda.

Voilà les différentes configurations conseillées :

Config minimale pour du 1080p à 60 fps (Low Video Settings)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit Proceseur : AMD Zen 2 ou Intel 10th Generation @ 3.2 GHz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (exemples: AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur, Intel Core i7 10700K ou supérieur)

AMD Zen 2 ou Intel 10th Generation @ 3.2 GHz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (exemples: AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur, Intel Core i7 10700K ou supérieur) GPU : GPU NVIDIA ou AMD supportant le ray tracing avec 8 Go de mémoire ou plus (exemples: NVIDIA RTX 2060 Super ou supérieurr, AMD RX 6600 ou supérieur)

GPU NVIDIA ou AMD supportant le ray tracing avec 8 Go de mémoire ou plus (exemples: NVIDIA RTX 2060 Super ou supérieurr, AMD RX 6600 ou supérieur) Mémoire vive : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Capacité de stockage : SSD M.2. NVMe d’au moins 512 Go (100 Go disponible)

Config recommandée pour du 1440p à 60 fps (High Video Settings)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit Proceseur : AMD Zen 3 ou Intel 12th Generation @ 3.2 GHz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (exemples: AMD Ryzen 7 5700X ou supérieur, Intel Core i7 12700K ou supérieur)

AMD Zen 3 ou Intel 12th Generation @ 3.2 GHz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (exemples: AMD Ryzen 7 5700X ou supérieur, Intel Core i7 12700K ou supérieur) GPU : GPU NVIDIA ou AMD supportant le ray tracing avec 10 Go de mémoire ou plus (exemples: NVIDIA RTX 3080 ou supérieurr, AMD RX 6800 ou supérieur)

GPU NVIDIA ou AMD supportant le ray tracing avec 10 Go de mémoire ou plus (exemples: NVIDIA RTX 3080 ou supérieurr, AMD RX 6800 ou supérieur) Mémoire vive : 32 Go de RAM

32 Go de RAM Capacité de stockage : SSD M.2. NVMe d’au moins 512 Go (100 Go disponible)

Config recommandée pour de l’Ultra HD 4K : 2160p à 60 fps (Ultra Video Settings)



Système d’exploitation : Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit Proceseur : AMD Zen 3 ou Intel 12th Generation @ 3.2 GHz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (exemples: AMD Ryzen 7 5700X ou supérieur, Intel Core i7 12700K ou supérieur)

AMD Zen 3 ou Intel 12th Generation @ 3.2 GHz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (exemples: AMD Ryzen 7 5700X ou supérieur, Intel Core i7 12700K ou supérieur) GPU : GPU NVIDIA ou AMD supportant le ray tracing avec 16 Go de mémoire ou plus (exemples: NVIDIA RTX 4080 ou supérieurr, AMD RX 7900XT ou mieux)

GPU NVIDIA ou AMD supportant le ray tracing avec 16 Go de mémoire ou plus (exemples: NVIDIA RTX 4080 ou supérieurr, AMD RX 7900XT ou mieux) Mémoire vive : 32 Go de RAM

32 Go de RAM Capacité de stockage : SSD M.2. NVMe d’au moins 512 Go (100 Go disponible)

Prévu pour une sortie le 15 mai 2025, Doom : The Dark Ages est déjà proposé en précommande. Plusieurs éditions sont disponibles avec plus ou moins de goodies, des skins, etc..