Soldes : CDiscount casse le prix des PC portables gaming

Plusieurs PC portables gaming sont aujourd’hui proposés à petits prix sur CDiscount. L’enseigne a d’ailleurs mis en place sur son site une page dédiée qui recense les différentes machines éligibles. A noter que vous pouvez obtenir 50€ de réduction sur les PC portables gaming dès 549€ d’achats avec le code promo PC50D549 et même 100€ de réduction sur les PC portables dès 699€ d’achats avec le code PC100D699.

Des remises sur les PC portables gaming :

50€ de réduction dès 549€ d’acbats avec le code promo PC50D549

100€ de réduction dès 699€ d’achats avec le code promo PC100D699.

Voilà une sélection de machines intéressantes :

PC portable gaming LENOVO Legion S5 16ARP9



Ce PC gamer embarque un processeur AMD Ryzen 7 7435HS cadencé à 3,1 GHz (boost à 4,5 GHz). Il est équipé de 16 Go de mémoire vive (DDR5) et il dispose d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go. L’affichage est assuré par un écran 16″ WQXGA 165 Hz qui supporte une résolution de 2.560 x 1.600 pixels et une carte graphique GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire vidéo. Le Legion S5 16 ARP9 supporte les technologies sans fil WIFI 6 et Bluetooth 5.3. Sa connectique se compose d’un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un DisplayPort , un USB Type A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un HDMI 2.1, une prise jack et un port Ethernet. Les caractéristiques complètes de la machine sont disponibles sur la fiche technique de CDiscount. A noter que Windows n’est pas fourni avec le PC portable. Libre à vous d’installer l’OS de votre choix, que ce soit Linux, ou une licence de Windows 10 ou Windows 11 qu’on trouve désormais pour une poignée d’euros sur les sites spécialisés comme Godeal24.

LENOVO Legion S5 16ARP9 à 999,99€ sur CDiscount au lieu de 1099,99€ grâce au code PC100D699

PC portable gaming ASUS TUF Gaming A15



La machine est animée par le même processeur que la précédente : un Ryzen 7 7435HS cadencé à 3,1 GHz (boost à 4,5 GHz). Il embarque également 16 Go de RAM DDR5 et un SSD M.2. NVMe de 512 Go. Par contre, ce PC portable est équipé d’un écran 15,6″ Full HD qui supporte une fréquence de 144 Hz et sa carte graphique est une GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire. Le support du WIFI 6 et du Bluetooth 5.3 sont de la partie. A noter que le PC offre la connectique suivant : un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), trois ports USB Type A en USB 3.2 Gen1, 1 HDMI 2.1, un port Ethernet et une prise jack. Ses caractéristiques complètes figurent sur la fiche technique de CDiscount. A noter que Windows n’est pas fourni non plus avec ce PC portable

ASUS TUF Gaming A15 à 579,99€ sur CDiscount au lieu de 629,99€ grâce au code PC50D549

PC portable gaming HP Victus 15-fb0202nf



Ce PC portable pour gamer dispose d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H à 3,3 GHz (boost à 4,2 GHz), de 16 Go de RAM DDR4 et d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go. Son écran 15,6 pouces Full HD supporte une fréquence de 144 Hz et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 est dotée de 4 Go de mémoire. Le support du WIFI 6 et du Bluetooth 5.3 est de la partie, et au niveau de la connectique on a droit à 1 port USB C, deux ports USB A, un RJ45 Ethernet un port HDMI 2.1. Les caractéristiques complètes de la machine sont consultables sur la fiche technique de CDiscount. Windows n’est pas fourni.

HP Victus 15-fb0202nf à 499,99€ sur CDiscount au lieu de 549,99€ grâce au code PC50D549

PC portable gaming MSI Katana 15 N13VFK-2226XFR



Ce PC portable gaming est animé par un processeur Intel Core i5-13420H de 13ème génération cadencé à 3,4 GHz (boost à 4,60 GHz). Il embarque 16 Go de RAM et il est équipé d’un SSD M.2. offrant une capaciét de 512 Go. Son écran 15,6 pouces Full HD supporte une fréquence de 144 Hz et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 dispose de 8 Go de mémoire GDDR6. La machine supporte le WIFI 6E ainsi que le Bluetooth 5.3. Au niveau de la connectique on a droit à 1 port USB C, 3 ports USB A, 1 port HDMI 2.1, un port USB C à la norme USB 3.2 Gen2 (10Gbps) et un port RJ45 Ethernetport HDMI 2.1. Les spécifications complètes du PC sont mentionnée consultables sur la fiche technique de CDiscount. Windows n’est pas fourni non plus mais comme déjà indique on trouve facilement des licences ce Windows 10/11 pour une bouchée de pains sur des sites spécialisés comme Godeal24.