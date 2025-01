Jeu gratuit : l’Epic Games Store offre Undying !

En ce moment, l’Epic Games Store offre le jeu Undying. C’est un jeu assez sympa qui plaira aux fans de zombies et de Walking Dead. En effet, dans ce jeu vous incarnez le personnage de Anling, la mère de Cody. Le souci c’est qu’Anling a été mordue par un zombie et qu’elle est prête à se transformer en mort-vivante. Du coup votre mission est d’aider Anling avant la fin de non retour et également aider Cody à survivre dans ce monde apocalyptique. Le jeu est dispo gratis sur cette page jusqu’au 6 février 2025.

Synopsis :