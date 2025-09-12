MSI lance le DATAMAG 40 Gbps : un SSD portable qui carbure à 4.400 Mo/s

Le nouveau SSD DATAMAG 40 Gbps est doté d’un port USB4 (40 Gbps) et il peut atteindre jusqu’à 4.000 Mo/s en lecture et et jusqu’à 3.600 Mo/s en écriture.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le fabricant MSI propose depuis 2024 un SSD portable baptisé DATAMAG. Celui-ci équipé d’une connectique USB 3.2 Gen2x2 et il est capable d’offrir des taux de transferts de 1.600 Mo/s en lecture et de 1.500 Mo/s en écriture.

Aujourd’hui, le constructeur annonce la sortie d’une version boostée du DATAMAG 1er du nom. En effet, son nouveau DATAMAG 40 Gbps est doté d’un port USB4 (40 Gbps) et il est drastiquement plus performant que son prédécesseur puisqu’il peut atteindre jusqu’à 4.000 Mo/s en lecture et et jusqu’à 3.600 Mo/s en écriture.

MSI DATAMAG 40 Gbps : SSD portable qui carbure à 4.400 Mo/s

L’engin est équipé d’une coque magnétique afin de pouvoir être fixé au dos d’un ordinateur portable ou d’un smartphone. Il est assez compact apparemment puisqu’il mesure seulement 66 mm de long sur 66 mm de large pour 13 mm d’épaisseur. Son poids est de 65 grammes.

MSI DATAMAG 40 Gbps : SSD portable qui carbure à 4.400 Mo/s

Le DATAMAG 40 Gbps exploite un contrôleur Phison PS2251-21 et de la mémoire NAND Flash 3D. Il est disponible en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To.

Pour ce nouveau SSD, MSI annonce une endurance de 750 TBW pour le modèle 1 To, une endurance de 1500 TBW pour le modèle 2 To et enfin 3000 TBW pour le modèle de 4 To.

Le DATAMAG 40 Gbps est couvert par une garantie de cinq ans. Son prix de vente n’est pas connu pour l’instant.

Sebastien 20210 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

