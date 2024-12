SanDisk Extreme Pro USB4 SSD portable qui débite 3.800 Mo/s

Les SSD portables SanDisk Extreme Pro ne sont pas nouveaux. Ils existent sur le marché depuis un petit moment (voir notamment ici et là) mais aujourd’hui le fabricant a décidé de mettre sur le marché une nouvelle variante de ce SSD mythique.

En effet, le SanDisk Extreme Pro USB4 est une nouvelle version plus véloce qui est équipée, comme son nom l’indique, d’un port USB4. Grâce à de la mémoire NAND Flash plus rapide et ce connecteur plus moderne, le SSD peut support des taux de transferts beaucoup plus élevés.

Et d’après SanDisk on doit pouvoir atteindre des débits de 3.800 Mo/s en lecture et de 3.700 Mo/s en écriture avec cette nouvelle mouture. A noter que deux capacités de stockage sont proposées : 2 To et 4 To.

Le SSD portable mesure 139,95 x 68,58 x 11,94 mm et pèse 172 grammes. Le SanDisk Extreme Pro USB4 est couvert par une garantie de cinq ans. Le modèle 2 To vaut 307,99€ tandis que le modèle 4 To coûte 469,99€.