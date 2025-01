SSD portable compatible MagSafe : le SanDisk Creator Phone

Le nouveau SSD SanDisk Creator Phone est un SSD portable destiné aux utilisateurs nomades. L’appareil peut se connecter aussi bien à un PC fixe qu’à un PC portable, une tablette ou même un smartphone. Il est d’ailleurs compatibles MagSafe, ce qui lui permet d’être fixé facilement au dos d’un iPhone.

Le Creator Phone est assez compact. Il mesure 82,5 mm x 68,4 mm x 11 mm et pèse 54 grammes. Doté d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), ce SSD peut être raccordé à la plupart des appareils du marché. Il est compatible avec les iPhone 15 Pro/Pro Max et les iPhone 16 Pro / Pro Max et supporte l’enregistrement au format Apple ProRes 4K à 60 images par seconde.

Sur son site, le fabricant précise que « ce disque présente une coque en silicone durable, une protection contre les chutes allant jusqu’à 3 mètres ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière (norme IP65) ».

Le SanDisk Creator Phone existe actuellement en deux capacités : 1 To et 2 To. Dans les deux cas, il offre en terme de performances des débits pouvant atteindre 1.000 Mo/s en lecture et pas moins de 950 Mo/s en écriture. Concernant son prix de vente, comptez 116,99€ pour la version 1 To et 169,99€ pour la version 2 To.