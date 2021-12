IsoBuster 4.9 est un outil de récupération de CD, DVD, HD-DVD et Blu-ray. Très simple d’utilisation, il prend en charge tous les médias optiques et tous leurs système de fichiers communs. Démarrez IsoBuster, insérez un CD, DVD, HD-DVD ou un Blu-ray, sélectionnez le lecteur et laissez IsoBuster charger le média.

IsoBuster vous montrera immédiatement toutes les pistes et sessions présentes sur le média, combinés à tous les systèmes de fichiers présents. De cette façon, vous avez facilement accès, comme l’Explorateur, à tous les fichiers et répertoires par système de fichier. Au lieu d’être limité au système de fichiers que le système choisit pour vous, vous avez accès à « l’image complète ». Accédez aux données des sessions précédentes, aux données que votre système (par ex. Windows) ne voit pas ou vous cache, etc.

ISOBuster supporte de nombreux formats de fichiers images : *.DAO (Duplicator), *.TAO (Duplicator), *.ISO (Nero, BlindRead, Creator), *.BIN (CDRWin), *.IMG (CloneCD), *.CIF (Creator), *.FCD (Uncompressed), *.NRG (Nero), *.GCD (Prassi), *.P01 (Toast), *.C2D (WinOnCD), *.CUE (CDRWin), *.CIF (DiscJuggler), *.CD (CD-i OptImage), *.GI (Prassi PrimoDVD).

IsoBuster vous permettra d’accéder rapidement aux données issus de nombreux formats de fichiers images.

Quelles nouveautés pour ISO Buser 4.9 ?

Changements / Nouveautés :

Testé, amélioré et prêt pour Windows 11

Prise en charge des enregistreurs vidéo DVR/PVR autonomes ReplayTV 1000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 3000, 3020, 3030, 3060, 4000, 4040, 4080, 4160, 4320, 4500, 4504, 4508, 4516, 4532, 5000, 5040, 5060, 5080, 5160, 5320, 5500, 5504, 5508, 5516 et 5532.

Prise en charge des enregistreurs vidéo DVR/PVR autonomes ShowStopper PV-HS1000, ShowStopper PV-HS2000 et ShowStopper PV-HS3000

Prise en charge des enregistreurs vidéo DVR/PVR autonomes Thomson DTH7000 / RCA DRS7000 « Scenium » et Thomson DTH7500 / RCA DRC7005

Prise en charge du CD-Text pour les fichiers-image *.gi de Roxio, Prassi, Sonic

Possibilité de conserver certains attributs (‘Lecture seule’, ‘Système’, ‘Caché’ et/ou ‘Archive’) lors de l’extraction de fichiers

Possibilité de compléter automatiquement en boucle un fichier-image géré IBP/IBQ, jusqu’à ce que ce soit arrêté ou terminé. Cherchez une case à cocher dans les différentes fenêtres de dialogue, avant la création, lors de l’ouverture d’un fichier-image incomplet, après la première création ou achèvement, etc. Cette case est précochée si vous l’avez réglé dans les Options

Le bouton [Réessayer] du message d’erreur de lecture sera désormais automatiquement cliqué, encore et encore, à un intervale de 10 secondes, pour qu’après chaque erreur, le processus puisse continuer automatiquement si le secteur peut finalement être lu

Le bouton [Réessayer] (et donc son exécution automatique) n’est pas le bouton par défaut sur le message d’erreur REESSAYER-SELECTION-ABANDONNER, mais il peut l’être via un réglage dans les Options

Améliorations :

Recherche de dossiers orphelins/supprimés dans les cartes PS2 MC (si la PS2-MC-FAT est toujours OK)

Recherche également les partitions PS2 APA lorsqu’une table de partition GPT a déjà été trouvée

Ajout de « [Supprimé] » au nom de fichiers et dossiers supprimés dans le système de fichiers PS2 MC (si les fichiers/dossiers sont dans un dossier non-supprimé)

Détecte les fichiers PS2 APA boot.kelf même s’il ne sont pas référencés dans l’entête

Affiche ce qui est sélectionné dans l’arbre des Options (à gauche), même lorsque ce contrôle n’a pas le focus

Mise à jour de pas mal d’icônes

Amélioration de l’algorithme pour Extraire mais filtrer uniquement les images MPEG d’un DVD

Amélioration de la recherche de tous les fichiers VOB via les fichiers IFO DVD-VFR

Amélioration de la commande /ef: pour incorporer la fonctionnalité de recherche avec les métacaractères pour chercher un fichier particulier avant de l’extraire

Améliorations pour être sûr que les fichiers CUE des disques CD-i, créés avec IsoBuster, sont toujours reconnus comme des disques CD-i

Toujours écrire les données CD-Text dans le *.CUE, même si un *.CDT peut être créé. De cette manière, les données CD-Text sont aussi facilement lisibles via un fichier texte (le *.cue)

Amélioration de la détection de fichiers-image génériques scindés en se basant sur leur extension (ajout des variants *.00 et *_00.pdi)

Ajout de *.00 au filtre de fichiers d’Ouverture d’image

Amélioration du traitement des *.gi pour gérer certains variants

Amélioration de l’affichage des icônes de fichiers dans la liste (à droite) lorsque le Système d’exploitation est très long à répondre

Le Visualisateur de secteur « comprend » désormais « start », « end », « first », « last » et « mid » pour lire le premier, dernier, ou secteur médian de l’objet sélectionné

Dans le Visualisateur de secteur, « start », « end », « first », « last » et « mid » peuvent être suivis par une valeur + ou – , qui est pris en compte (par ex « last-32 » va afficher le 32ème secteur avant le dernier LBA de l’objet sélectionné)

Amélioration du traitement de la table de partition GPT, en utilisant sa sauvegarde, pour pouvoir quand même trouver des partitions sur un HDD/SSD ou clé USB

Utilisation du nom/label de l’entrée de la partition GPT pour nommer les partitions trouvées via le GPT

Amélioré la possibilité d’interrompre la création d’un rapport

N’affiche pas la fenêtre d’édition si la création du rapport a été annulée

La fenêtre de pause, qui peut être appelée depuis certaines fonctions, a maintenant une case à cocher permettant de reprendre automatiquement le processus au bout de 60 secondes

Amélioration du comportement de la barre de progression

Diverses améliorations de l’interface utilisateur ont été apportées pour une meilleure compatiblité avec Windows 11

La recherche d’erreurs (Analyse de surface, Vérifier que tous les fichiers sont physiquement lisibles) se fera par défaut via une lecture générique normale au lieu d’une lecture brute. Cela imitera plus précisément les conditions réelles.

Amélioraiton de la détection de CD particuliers (CD-i, VCD) qui ont besoin d’être lus et vérifiés en brut

Amélioration du mode Contraste élevé (pour les personnes malvoyantes), en particulier pour Windows 10 et suivant

Plein d’autres améliorations, changements et réécritures dans le code principal / moteur, car c’est un projet vivant et afin de permettre de gérer les toujours plus nombreuses nouvelles fonctionnalités

Diverses améliorations de l’interface utilisateur

Corrections :