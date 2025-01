Le SSD T-Force GE Pro débarque avec 8 To de stockage

Le SSD T-Force GE Pro de Team Group est un SSD M.2. NVMe PCie 5.0 qui existe déjà sur le marché depuis un moment. Et d’ailleurs le fabricant propose sur son site web plusieurs déclinaisons de cette référence : 1 To, 2 To, 4 To ainsi qu’avec dissipateur thermique en graphène ou dissipateur AirFlow.

Le constructeur a profité du CES 2025 de Las Vegas pour annoncer qu’une version 8 To sera désormais également disponible. Grâce à cette capacité accrue il sera possible de stocker encore plus de données.

Le T-Force GE Pro de 8 To dispose d’une interface PCI Express 5.0 et embarque un contrôleur Innogrit IG5666 couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le fabricant annonce que le modèle 8 To offre des taux de transferts de 13.500 Mo/s en lecture et de 11.000 Mo/s en écriture. Il est donc légèrement moins véloce que les modèles 2 To et 4 To.

A noter que comme les modèles précédents, la version 8 To est proposée en deux variantes : avec dissipateur en graphène ou avec dissipateur AirFlow. Les tarifs ne sont pas connus pour l’instant.