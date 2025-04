Kingston Fury Renegade G5 : un SSD PCIe 5.0 très performant

Kingston enrichit son catalogue de SSD M.2. NVMe avec un nouveau venu : le Fury Renegade G5. C’est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD est par ailleurs équipé d’un contrôleur Silicon Motion SM2508.

Le Kingston Fury Renegade G5 existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To et il offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 14.800 Mo/s en lecture et jusqu’à 14.000 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour chaque modèle :

Fury Renegade G5 1 To : 14.200 Mo/s en lecture, 14.100 Mo/s en écriture (2200K/2150K iOPs)

14.200 Mo/s en lecture, 14.100 Mo/s en écriture (2200K/2150K iOPs) Fury Renegade G5 2 To : 14.700 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)

14.700 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs) Fury Renegade G5 4 To : 14.800 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)

Le Fury Renegade G5 est un SSD M.2. PCIe 5.0 extrêmement performant. Il devrait intéresser les gamers et les utilisateurs qui souhaitent avoir dans leur machine un SSD qui support des débits très éelevés.

Le nouveau SSD de Kingston est annoncé avec une garantie de cinq ans et une endurance qui atteint 1 PBW sur le modèle 1 To, 2 PBW sur le modèle 2 To et 4 PBW sur le modèle 4 To. Pour l’instant les tarifs ne sont pas connus.