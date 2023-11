Le contrôleur Silicon Motion SM2508 dont on avait déjà eu l’occasion de parler en détails en août dernier à l’occasion du Flash Memory Summit fait à nouveau parler de lui.

Le contrôleur Silicon Motion SM2508 sera un poil plus performant que prévu

Silicon Motion indique que le SM2508 sera finalement plus performant que prévu. Il offrira des taux de transferts de 14,5 Go/s en lecture et de 14 Go en écriture (contre 14 Go/s en lecture/écriture auparavant). Le contrôleur proposera jusqu’à 2,5 millions d’IOPS en lecture/écriture. Il supportera aussi bien les mémoires NAND Flash 3D TLC que QLC.

Moins énergivore que le Phison E26, le SM2508 ne consommera que 3,5 Watts (contre 5W pour le Phison E26) ce qui devrait faciliter la dissipation thermique et permettre l’utilisation de refroidissement passif et plus mince que ceux employés chez la concurrence.

A noter par ailleurs que le contrôleur Silicon Motion SM2508 prendra en charge jusqu’à 8 canaux de DRAM fonctionnant à 3600 MT/s contre 8 canaux de DRAM à 2400 MT/s pour le contrôleur Phison E26.

Au final, sur le papier le SM2508 semble donc plus intéressant que le Phison E26, c’est du moins ce qu’essaye de nous faire comprendre Silicon Motion, sauf que le SM208 est toujours en projet alors que le Phison E26 est déjà disponible dans le commerce sous la forme de plusieurs SSD comme le Corsair MP700, le Crucial T700, le Galax HOF Exteme 50S, le ADATA Legend 970, et bien d’autres…