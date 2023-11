Edito : Pourquoi il y avait peu de mises à jour sur Bhmag ?

Bonjour à toutes et tous,

Je suis désolé pour le manque de mises à jour ces derniers temps sur Bhmag, mais si vous avez suivi un peu les actualités vous savez sûrement que le Pas De Calais subit pas mal d’inondations depuis plusieurs jours.

Et bien malheureusement je suis en plein dedans. Une partie de mon village (Saint Floris) a été inondé depuis le début de la semaine, il s’agit principalement de ma rue d’ailleurs et de quelques rues adjacentes. Une partie du village d’à côté (Saint Venant) a aussi été recouvert par les eaux.

A l’heure où je vous parle : mon jardin est encore totalement inondé. Toutes les rivieres du coin ont quitté leur nid. Le canal a débordé. Tous les champs aux alentours sont inondés. Une bonne partie de ma rue est toujours impraticable. Les voitures ne passent plus, il n’y a plus d’assainissement depuis plusieurs jours, mes meubles sont posés sur des parpaings et il y a des sacs de sable aux différentes portes de la maison. Ma cave se remplit à vue d’oeil et je dois lancer ma pompe régulièrement. La situation est assez compliquée et assez stressante surtout quand on voit l’eau monter et se répandre inexorablement devant et tout autour de chez soi.

Depuis hier ça s’améliore…

Heureusement une décrue est amorcée depuis hier matin. Le trottoir et mon parking ont commencé à se vider. La quantié d’eau sur la route continue de diminuer. Espérons que ça dure… J’ai pour l’instant la chance de ne pas avoir eu d’eau dans la maison contrairement à d’autres voisins ou d’autres personnes de la région. Espérons que ça continue…

Dans tous les cas, j’espère que les inondations qu’il y a en ce moment dans le Pas De Calais (Arques, Saint-Omer, Blendecques, etc…) et même ailleurs en France vont finir par cesser car je ne souhaite à personne de vivre ça. Et je comme l’ai déjà dit j’ai la chance de ne pas avoir eu d’eau chez moi (à part la cave mais c’est pas grave) donc je m’en sors très très bien comparé aux personnes qui ont été submergées et qui ont tout perdu : leur maison, leurs meubles, leurs papiers voire même parfois leur entreprise.

J’ai une grosse pensée pour celles et ceux qui ont été impactés par toutes ces séries d’inondations. Entre le stress, la fatigue (physique et morale), les éventuels dégâts, les réparations, les démarches avec les assureurs, etc.. c’est vraiment une sale épreuve à vivre. Courage !

Une petite photo…

Voilà la vue que j’avais de mon bureau avant-hier. Heureusement, la situation s’est améliorée depuis… Il y a un peu moins d’eau sur la route, le trottoir n’est plus recouvert, mon parking non plus. J’espère que ça va durer car malheureureusement au moment où je finis de rédiger cette news (il est 10h00) il se remet à pleuvoir et la météo annonce de la pluie pour toute la journée.

Malgré tout la situation tend à revenir (presque) à la normale. Les mises à jour du site vont donc pouvoir reprendre avec pour commencer quelques actualités et je vais publier d’ici quelques jours de nouveaux tests : un mini pc, un ssd et un boîtier usb pour ssd.