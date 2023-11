Samsung lance le T5 EVO : SSD portable de 8 To de stockage

Samsung agrandit sa gamme de produits de stockage avec un nouveau modèle qui porte le nom de Samsung T5 EVO. C’est un SSD portable qui mesure 40 x 95 x 17 mm et pèse 102 grammes. Il peut résister aux chocs et à une température comprise entre 0 et 60° C.

Le T5 EVO est équipé d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Il est donc moins performant que les SSD dotés d’une connectique USB 3.2 Gen2 qui offre une bande passante de 10 Gbps et beaucoup moins que le récent Samsung T9 qui se paye le luxe d’embarquer un port USB C à la norme 3.2 Gen2x2.

Concrètement, ça signifie que le Samsung T5 EVO va offrir des débits maxium de 460 Mo/s là où son grand frère, le T9, grimpe à 2.000 Mo/s.

Le Samsung T5 EVO a toutefois un avantage de taille c’est sa grande capacité de stockage ! En effet, ce nouveau modèle existe en trois capacités : 2 To, 4 To et 8 To, ce qui devrait plaire aux utilisateurs qui ont beaucoup de données à sauvegarder.

Par contre attention car les prix sont assez élevés et il faudra débourser pas moins de 219€ pour le modèle 2 To, 399€ pour le modèle 4 To et 699€ pour la capacité de 8 To.