Samsung T9 : un SSD portable résistant et rapide

Le Samsung T9 est un SSD portable qui est amené à succèder aux T7, T7 Touch et T7 Shield du constructeur. C’est un SSD qui offre l’avantage d’être résistant contre les chocs et les chutes (jusqu’à trois mètres) mais aussi d’être particulièrement véloce.

Pour se faire, le T9 est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2. Cela lui permet d’offrir des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 2.000 Mo/s.

Quatre capacités de stockage sont disponibles : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits offerts par chaque version :

Samsung T9 1 To : 2.000 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture

Samsung T9 2 To : 2.000 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture

Samsung T9 4 To : 2.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture

A noter que le Samung T9 embarque la technologie Dynamic Thermal Guard qui permet de gérer la température du SSD et d’adapter les performances du T9 en fonction de celle-ci. Il intègre aussi la technologie TurboWrite qui permet d’améliorer les débits soutenus du SSD grâce à l’utilisation d’une mémoire tampon.

Pour finir, sachez que le T9 mesure 88 x 60 x 14 mm et pèse 122 grammes. Ce nouveau SSD portable sera commercialisé prochainement aux tarifs de 154,99€ en version 1 To, 254,99€ en version 2 To et enfin comptez pas moins de 464,99€ pour le modèle 4 To.