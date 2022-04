Samsung lance le T7 Shield : un SSD portable résistant et waterproof

Après les SSD portables Samsung T7 et T7 Touch lancés il y a deux ans, Samsung propose aujourd’hui une nouvelle déclinaison qui porte le nom de T7 Shield. Le SSD n’est pas vraiment nouveau puisque c’est en fait un T7 qui dispose désormais d’une coque renforcée.

L’avantage de ce nouveau modèle c’est qu’il est utilisable un peu partout et dans n’importe quelle condition. Les voyageurs et les baroudeurs apprécieront.. Sa coque lui permet de résister aux chutes (jusqu’à 3 mètres), aux chocs, à l’eau (il est certifié IP65) et à la poussière.

Mis à part ça, le SSD dispose d’une interface USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gb/s et il propose des taux de transferts qui peuvent atteindre 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s én écriture.

Le Samsung T7 Shield existe en deux capacités de stockage : 1 To (160$) et 2 To (290$). A noter que trois coloris sont proposés : bleu, beige et noir. Sa garantie est de trois ans.