Anniversaire : Bhmag a 24 ans aujourd’hui !

Aujourd’hui est un jour un peu particulier pour Bhmag puisque le site que vous avez sous les yeux fête ce jour ses 24 ans d’existence. Alors certes, il n’a pas toujours été présent avec ce design (ni sous ce nom d’ailleurs) mais cela fait aujourd’hui 24 ans que j’ai créé Bhmag et que j’en suis aux commandes pour partager avec vous les actualités informatique du moment, des bons plans, des astuces, des infos diverses et des tests de matériel, etc…

Je profite donc de cet anniversaire pour vous remercier vous, lecteurs et lectrices, qui êtes fidèles à Bhmag depuis toutes ces années. Certains suivent Bhmag depuis ses débuts ou presque et ça fait chaud au coeur. D’autres ont découvert Bhmag plus récemment et visitent régulièrement le site. Ca fait plaisir de voir que le site continue d’intéresser les lecteurs et les lectrices malgré son grand âge ^^ Un site web qui a 24 ans ce n’est pas très commun et je suis plus que fier d’une telle longévité. Merci à vous !

Je profite de ce moment pour remercier également les modérateurs, les fabricants et les agences de presse sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci aussi aux personnes qui spontanément m’envoient des informations et/ou partagent leurs découvertes.

Le retour des tests…

A noter que la rentrée de septembre signera le retour des astuces et des tests de matériels sur Bhmag. Comme vous avez certainement pu le constater je n’ai pas publié de nouveaux articles ni de nouveaux tests depuis le début de l’année… Il faut dire que ma vie personnelle et ma vie professionnelle ont été fortement mouvementées depuis début 2024.

Une année 2024 qui démarre mal …

Je ne vous en ai pas parlé jusqu’à maintenant mais sachez que ces derniers mois n’ont pas été simples. Ma maison a été inondée dans la nuit du 5 au 6 janvier 2024.

Si elle avait été plutôt épargnée en novembre 2023 (comme expliqué dans cette news) ça n’a malheureusement pas été la même histoire en janvier puisque l’ensemble de ma maison a été inondée. Ma famille et moi même avons du être évacués en barque… Nous avons du être relogés dans la famille pendant plusieurs jours.

Suite à cette inondation : l’ensemble de notre maison a été touchée. Malgré la mise sur parpaing : tout l’électroménager est mort, des meubles sont morts, d’autres ont pu être sauvés et/ou restaurés. Il a fallu tout nettoyer, puis faire de nombreuses démarches avec les assurances et l’expert, et enfin réaliser de nombreux devis avec des professionnels, des artisans, etc…

Au final, après d’incessants échanges de mails, énormément de patience, de stress, et de nombreuses réalisations de devis, notre maison a finalement été en travaux durant deux mois (en juin et juillet) afin de refaire entièrement à neuf l’intérieur : l’isolation, le placo, l’électricité, le carrelage, la salle de bain, la cuisine, la chaudière, etc… Durant cette période de travaux nous étions logés dans un gîte et nous avons finalement regagné notre habitation fin juillet (Ouf !)

Photo prise depuis mon bureau

Parallèlement à ces péripéties, j’ai continué tant bien que mal à travailler (plus ou moins) quotidiennement sur le site. Ce n’était pas forcémment simple de tout conjuguer en même temps mais j’ai fait du mieux que j’ai pu.

Désormais cette étape est derrière nous et je vais pouvoir me consacrer à 100% à Bhmag dans les jours qui viennent… Cela signifie qu’il y aura plus d’actualités, plus de bons plans mais aussi le retour des trucs et astuces ainsi que le retour des tests de matos.

Merci à tous de m’avoir lu.

Et pour finir sur une note plus gaie : Bon anniversaire ! Champagne !