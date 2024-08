FMS2024 : le plein de nouveautés chez Western Digital !

Le fabricant Western Digital a profité du FMS2024 (le Flash Memory Summit 2024) qui s’est tenu du 6 au 8 août 2024 à Santa Clara (Etats-Unis) pour exposer plusieurs nouveautés destinées au grand public mais aussi aux entreprises :

Des cartes mémoires

une carte mémoire micro SDUC SanDisk de 4 To : D’après le constructeur il s’agit de la toute première carte micro SDUC au monde à offrir une telle capacité de stockage. On ne peut que le croire sur parole tant ce type de carte n’est pas encore très répandu.

Il s'agit là encore de la toute première carte à ce format à offrir une si grande capacité de stockage.

Les deux cartes mémoires sont des versions plus modernes et de plus grandes capacités des traditionnelles cartes micro SDXC et SDXC qu’on trouve facilement sur le marché.

Le constructeur a profité du salon pour faire une démonstration technologique du produit mais on n’est malheureusement pas prêt de voir arriver de telles cartes sur le marché. En effet, une SDUC de 4 To est prévue chez SanDisk mais elle n’arrivera pas avant l’année prochaine comme on l’a vu dans cette actualité en avril dernier.

Pour rappel, les cartes SDUC signifient Secure Digital Ultra Capacity. Elles sont prévues pour offrir une plus grande capacité tout en profitant d’une interface PCI Express. Ces cartes répondent à la norme SD 8.0 de la SD Association.

Sur le papier,les cartes SDUC ont tout pour plaire (le même form factor que les cartes micro SDXC et SDXC actuelles, la rétro compatilité assurée) mais dans la pratique les premiers modèles ont quelques lacunes, notamment au niveau des taux de ransferts puisque les débits n’éxcèdent généralement pas les 100 – 110 Mo/s. Et autant dire que transférer 4 To ou 8 To de données à cette vitesse çà va être long… TRES long !!!

Western Digital / SanDisk explique qu’il destine ces cartes mémoires aux utilisateurs de smartphones, de consoles et d’appareils qui ont de gros besoins de stockage.

Des SSD en veux-tu en voilà…

La firme a dévoilé plusieurs SSD durant le salon. Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses que ce soit pour les entreprises, les Datacenters ou les simples particuliers il y avait matière à trouver chaussure SSD à son pied PC.

La compagnie a ainsi exposé :

un eSSD PCI Express 5.0 destiné aux entreprises. Le modèle offre une capacité de stockage maximale de 64 To et il est prévu pour des applications gourmandes en stockage.

WD a aussi fait la démonstration d'un eSSD de 128 To équipé de mémoire BiCS8 QLC destiné en priorité aux Data centers.

équipé de mémoire BiCS8 QLC destiné en priorité aux Data centers. Le grand public n’était pas en reste puisque Western Digital a aussi exposé sur son stand un SSD PCIe 5.0 destiné aux PC IA, aux PC gamers, aux stations de travail et aux PC portables.

destiné aux PC IA, aux PC gamers, aux stations de travail et aux PC portables. Et pour ceux qui ont de gros besoins de stockage, Western Digital a également présenté un SSD portable qui dispose d’une capacité de 16 To ! Ce modèle, le SanDisk Desk Drive, existe déjà avec 8 To de stockage comme on l’a vu dans cette actualité il y a quelques semaines. On pourra donc trouver prochainement le SanDisk Desk Drive en version 16 To. Reste à savoir combien va coûter cette nouvelle déclinaison sachant que le modèle 8 To vaut déjà la bagatelle de 648€ sur Amazon.fr).

Le disque dur n’est pas mort….

Même si on parle beaucoup de SSD et de produits à base de mémoire nand flash (cartes mémoires, clés usb, etc..) les disques durs existent toujours ! Certes ils ont beaucoup moins la côte qu’auparavant mais pour certains usages comme par exemple le stockage de masse ils ont encore leur utilité.

Par conséquent, Western Digital a présenté lors du FMS2024 ce qu’il considère comme étant le premier disque dur ePMR SMR de 32 To au monde. Il pourra être utilisé dans les Datacenters et les serveurs d’entreprise pour stocker de grosses quantités de données.