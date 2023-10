SanDisk dégaine une micro SDXC SanDisk Ultra de 1,5 To !

Western Digital, la maison mère de SanDisk, vient d’annoncer la sortie d’une carte mémoire de très grande capacité. En effet, le fabricant a dévoilé une micro SDXC de 1,5 To dans sa gamme SanDisk Ultra. Cette nouvelle capacité arrive en complément des nombreux modèles déjà disponibles (16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To).

La micro SDXC SanDisk Ultra de 1,5 To est un modèle de classe 10 qui profite d’une interface UHS-I. La carte répond aux normes A1 et V10. Grâce à sa grande capacité de stockage, elle devrait intéresser les possesseurs de terminaux mobiles (smartphones, tablettes, chromebooks, etc..) qui souhaitent augmenter à moindre frais la capacité de stockage de leur appareil.

Couvert par une garantie de 10 ans, la micro SDXC Sandisk Ultra de 1,5 To est annoncée en France au prix de 175,99€ accompagné d’un adaptateur SD / microSD. A titre de comparaison, les capacités inférieures s’affichent en ce moment aux tarifs suivants :