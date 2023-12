Porsche Design et Agon by AOC dévoile l’écran gaming PD49

Fruit d’une collaboration entre Porsche Design et Agon by AOC, le nouveau moniteur PD49 est un écran gaming de grande taille qui devrait intéresser les joueurs. Il faut dire que l’appareil dispose d’une dalle QD-OLED incurvée (1800R) de 49 pouces au format 32:9 qui devrait offrir une bonne immersion dans la plupart des jeux.

Le PD49 offre une définition double QHD de 5.120 × 1.440 pixels. Les autres caractéristiques techniques de l’appareil sont plutôt alléchantes puisqu’il est question d’un temps de réponse de seulement 0,03 ms en gris à gris, d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d’une luminosité de 1.000 cd/m2. A noter que le PD49 est certifié par ailleurs VESA DisplayHDR True Black 400 et il supporte l’Adaptive Sync.

Les designers ont particulièrement mis l’accent sur l’aspect esthétique du moniteur. Le constructeur annonce d’ailleurs :

Le design du PD49 reflète les détails sophistiqués d’une voiture de sport Porsche. Le pied en aluminium sablé du PD49, qui rappelle le volant et les jantes d’une voiture de sport, confère au moniteur une impression de puissance. L’arrière du moniteur s’inspire de la calandre d’une Porsche 911. Chaque détail souligne l’élégance, qu’il s’agisse des caractéristiques uniques de l’affichage à l’écran ou du logo distinctif au démarrage. Les éléments dynamiques et personnalisables RGB Light FX embellissent à la fois les logos situés à l’arrière et à l’avant de l’écran, et donnent une impression de raffinement à chaque fois que la lumière est allumée.