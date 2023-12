Bon Plan : le prix du NAS Synology DS223j chute à 182€

Actuellement, le NAS Synology DS223j est bradé à un prix encore plus bas que durant le Black Friday. Rappelez-vous on avait pu dénicher l’appareil à 189€ la semaine dernière durant l’événement. Aujourd’hui, le tarif a baissé de plusieurs euros pour s’établir à seulement 182,52€ sur Amazon.fr. Un excellent prix pour ce NAS 2 baies plutôt récent (il a été lancé cet été au prix de 224€).

Le DS223J est un NAS d’entrée de gamme. Il dispose de deux baies de stockage au format 3,5 pouces qui permettent d’acueillir indifféremment des disques durs ou des SSD. L’appareil est animé par un processeur quad core Realtek RTD1619B cadencé à 1,7 GHz et il embarque 1 Go de mémoire vive (DR4) non extensible. Sa connectique se compose d’un port Ethernet Gigabit et de deux ports USB 3.0.

Ce NAS est un modèle d’entrée de gamme qui sera amplement suffisant pour ceux qui en feront un usage modéré. Il leur permettra de partager et sauvegarder facilement leurs données. Le gros plus de ce NAS réside aussi dans le système d’exploitation Synology DSM (Disk Station Manager) qui facilite grandement son utilisation.