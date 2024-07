Soldes : le NAS 4 baies Synology DS423+ à 474€ sur Amazon.fr

Lancé l’année dernière au tarif de 639€, le NAS Synology DS423+s’affiche désormais à 474,95€ sur Amazon.fr à l’occasion des soldes d’été. C’est un très bon prix pour ce NAS qui offre quatre baies de stockage dans lesquelles on peut installer des disques durs (ou SSD) au format 2,5 ou 3,5 pouces.

Sur le plan technique, le DS423+ dispose d’un processeur quade core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (avec boost possible à 2,7 GHz). Il embarque 2 Go de mémoire vive DDR4 extensible à 6 Go (2 Go + 4 Go). Sa connectique du DS423+ se compose de deux ports USB 3.0 et 2 ports réseau RJ5 Gigabit (avec Link Agregation). Deux emplacements au format M.2. sont également présents pour installer des SSD dans ce format.

A noter qu’Amazon indique un délai de livraison assez long (la livraison est prévue pour la rentrée) mais généralement l’enseigne est réapprovisionnée bien plus tôt que prévu.