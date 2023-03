Un nouveau NAS 4 baies chez Synology : le DS423+

Le fabricant Synology continue d’étoffer sa gamme 2023 avec un nouveau modèle de NAS. Ainsi, après les DS723+, DS223 et DS1823xs+ lancés cette année, voilà maintenant qu’arrive le DS423+.

Ce modèle est une évolution assez timide du DS420+ sorti en juin 2020. Tout comme lui, il offre 4 baies de stockage qui peuvent accueillir indiféremment des disques durs (ou SSD) aux formats 2,5 ou 3,5 pouces. Ses caractéristiques techniques sont également assez proches.

Le Synology DS423+ est animé par un processeur quade core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boost à 2,7 GHz) secondé par 2 Go de mémoire vive DDR4 (non ECC) extensible à 6 Go (2 Go + 4 Go)

La connectique du DS423+ se compose de deux ports USB 3.0 (un à l’arrière et un en façade) et 2 ports réseau RJ5 Gigabit (avec Link Agregation). Le DS423+ propose aussi deux emplacements au format M.2. pour y installer des SSD dans ce format.

Le DS423+ a un design tout ce qu’il y a de plus classique pour un NAS Synology. Comme les autres appareils de la marque, il se présente sous la forme d’un petit boîtier de couleur noire. Le DS423+ mesure 166 x 199 x 223 mm et pèse 2,18 kilos (sans les disques durs).

Le DS423+ tourne (sans surprise) sous DSM 7. Au niveau des débits, le fabricant indique que ce modèle peut atteindre des débits de 226 Mo/s en lecture et de 224 Mo/s en écriture.

Ce nouveau NAS signé Synology est couvert par une garantie de trois ans. Il est déjà référencé au prix de 639,95€ chez LDLC et 609,99€ chez TopAchat. Plus d’infos ici sur le site de Synoogy.