Synology DS723+ : un nouveau NAS avec 2 baies de stockage

Synology propose un nouveau NAS : le DS723+. C’est un modèle qui propose deux baies de stockage pour accueillir indifférement des disques durs (ou SSD) aux formats 2,5 et 3,5 pouces. A noter qu’en plus de ces baies de stockage, l’appareil peut également être équipé d’un ou plusieurs SSD au format M.2. NVMe grâce à deux emplacements à ce format.

Au niveau esthétique, le DS723+ ne déroge pas à la règle. Il se présente sous la forme d’un boîtier de couleur noire assez similaire à ce que propose la marque depuis plusieurs années. Le boîtier mesure 166 x 106 x 223 mm et pèse 1,51 kilos.

Le DS723+ est animé par un processeur dual core AMD Ryzen R1600 cadencé à 2,6 GHz (avec boost à 3,1 GHz). Le même processeur qu’on trouve déjà par exemple sur le NAS Synology DS1522+ (5 baies). Le NAS est équipé d’origine de 2 Go de mémoire vive DDR4 ECC (1 x 2 Go) mais la quantité de RAM peut être étendue jusqu’à 32 Go via deux barettes de 16 Go.

La connectique du DS723+ se compose de 2 ports Ethernet RJ45 à 1 Gb/s (avec Link Agregation), un port USB 3.2 Gen1 et un port eSATA pour connecter par exemple un module DX517 et ajouter ainsi cinq baies de stockage supplémentaires. A noter également la présence d’un emplacement PCI Express 3.0 2x qui permet par exemple d’installer une carte réseau 10 Gb/s.

Le fabricant annonce que le DS723+ est disponible dès maintenant dans le commerce. Son prix n’est pas connu pour le moment, mais on devrait être fixé dans les jours qui viennent…