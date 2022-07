Synology lance un nouveau NAS 5 baies : le DS1522+

Le DiskStation DS1522+ est un nouveau NAS conçu par Synology. Il dispose de cinq baies de stockage en façade pour embarquer autant de disques durs (ou SSD). L’appareil fonctionne sous DSM 7.

Le DS1522+ est équipé d’un processeur AMD Ryzen R1600 cadencé à 2,6 GHz (avec boost à 3,1 GHz). Il embarque 8 Go de RAM DDR4 ECC qui présentent sous la forme d’une seul barrette (1x 8 Go) mais la quantité de mémoire vive est extensible jusqu’à 32 Go (2x 16 Go). Le NAS propose également deux emplacements pour y installer des SSD au format M.2. NVMe.

En terme de connectique, le DS1522+ propose 4 ports Ethernet RJ45 à 1 Gb/s (avec Link Agregation), deux ports USB 3.2 Gen1 et deux ports eSATA. A noter également la présence d’un port PCI Express 3.0 2x pour y installer une carte d’extension qui permettra d’ajouter par un port réseau 10 Gb/s).

Par ailleurs, Synology permet aux utilisateurs les plus gourmands d’augmenter le nombre de baies de stockage grâce à l’ajout d’une ou deux baie(s) d’expansion. Au total, en ajoutant deux modules DX517 on peut donc obtenir jusqu’à 15 baies de stockage.

Pour information, le DS1522+ mesure 166 mm x 230 mm x 223 mm et pèse 2,7 kilos (sans les disques durs). Il est refroidi par deux ventilateurs de 92 x 92 mm.

Pour le tarif, comptez 774,95€ chez LDLC qui est pour l’instant la seule boutique à l’avoir en stock. L’appareil est aussi référencé à 774€ sur Amazon.fr mais l’enseigne ne semble pas encore approvisionnée.