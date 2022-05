Crucial continue sur sa lancée et dévoile les SSD P3

Après avoir mis sur le marché les P1 puis les P2, c’est donc en toute logique que Crucial annonce l’arrivée du SSD P3. C’est un SSD M.2. NVMe qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D à 176 couches conçue par Micron, la maison mère de Crucial.

A noter que la gamme Crucial P3 se compose de deux variantes : le P3 (classique) qui dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x et le P3 Plus qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x plus rapide. Voilà le détail de chaque version :

Crucial P3

Format M.2. NVMe

Interface PCI Express 3.0 4x

Mémoire NAND Flash 3D à 176 couches

Débits pouvant atteindre 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture

Capacités : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To

Crucial P3 Plus

Format M.2. NVMe

Interface PCI Express 4.0 4x

Mémoire NAND Flash 3D à 176 couches

Débits pouvant atteindre 5000 Mo/s en lecture et 4200 Mo/s en écriture

Capacités : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To

Les Crucial P3 et P3 Plus seront commercialisés d’ici la fin de l’été. Pour l’instant les tarifs ne sont pas connus. Nous aurons donc l’occasion de mettre à jour cette actualité d’ici là…