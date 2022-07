Trois jeux gratuits cette semaine sur l’Epic Games Store

Chez Epic Games on fait les choses en grand apparemment cette semaine puisque pas moins de trois jeux vidéos sont offerts ! Vous pouvez récupérer gratis les titres Geneforge 1 – Mutagen, Hood: Outlaws & Legends et Iratus: Lord of the Dead jusqu’au jeudi 7 juillet.

Un jeu de rôle fantastique unique et ouvert dans un monde étrange. Luttez sur le champ de bataille ou faites preuve de ruse pour changer le monde, avec une armée de monstres mutants sur mesure à votre service. Des tonnes de compétences, de trésors, de factions et de créations. Une liberté et une rejouabilité incomparables dans une histoire épique.

Écrasés par un gouvernement tyrannique, rebelles et bandits des quatre coins du royaume se battent pour une place parmi les Légendes. Ces gangs rivaux s’affrontent dans une compétition sanglante, pillant les riches pour gagner les faveurs d’un peuple opprimé – ou pour s’en mettre plein les poches.

Iratus: Lord of the Dead est un RPG roguelike tactique au tour par tour dans un univers de dark fantasy. Dirigez une armée de morts-vivants afin d’aider un nécromancien en colère à atteindre le monde de la surface et annihiler les royaumes mortels !