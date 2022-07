Une nouvelle mise à jour (9.1) pour les box NVIDIA ShieldTV

Les ShieldTV sont des box multimédia conçues par NVIDIA. Elles permettent de regarder sur son téléviseur du contenu multimédia provenant de différentes plateformes (Netflix, Prime Vidéo, Disney+, etc..) ou du contenu auto hébergé (via une clé usb, un disque dur ou un NAS). Il est également possible d’utiliser les ShieldTV pour lancer des jeux Android ou des jeux en streaming.

Les ShieldTV sont des appareils extrêmement pratiques et elles ont également l’avantage de bénéficier d’un suivi exemplaire de la part de NVIDIA. Le constructeur propose d’ailleurs régulièrement de nouvelles mises à jour logicielles pour ses box. En début d’année elles ont même eu droit au passage à Android 11.

Si vous parle à nouveau aujourd’hui de ces box TV, c’est parce que la mise à jour 9.1 de NVIDIA Shield Experience vient d’être publiée. Preuve que le support et le suivi proposé par NVIDIA est assez efficace. La version 9.1 apporte pas mal de changements et d’améliorations ainsi que des corrections de bogues. On peut citer pour commencer le support automatique du mode jeu sur les TV compatibles, cela permet de réduire la latence dans les sessions de jeux. Mais aussi le support du Gaming Hub de Samsung, une plateforme de jeux pour les Smart TV Samsung de 2022. D’autres changements et correctits sont aussi programme.

La liste complète des changements apportés par la version 9.1 de Shield Experience est disponible sur cette page du site de NVIDIA (en anglais). En voici une traduction en français (merci Google Translate) :

Améliorations

Ajoute la prise en charge pour activer automatiquement le mode jeu sur les téléviseurs pris en charge (ALLM)

Ajoute le mode d’écoute nocturne (audio HDMI uniquement)

Ajoute une option pour spécifier le groupe de travail réseau lors de la connexion à SHIELD sur le réseau local

Ajoute une option pour créer votre propre mot de passe lors de la connexion à SHIELD sur le réseau local

[SHIELD Pro 2019] Ajoute la prise en charge de la mise à l’échelle de l’IA pour la vidéo HDR10 à 60 Hz

[SHIELD Remote 2019] Ajoute une option pour ne réveiller SHIELD qu’avec le bouton d’alimentation ou le bouton NETFLIX

[Contrôleurs de jeu] Ajoute une option pour ne réveiller SHIELD qu’avec le bouton du logo

Ajoute une option pour faire correspondre l’audio non compressé avec les niveaux de volume de référence Dolby

Ajoute une option pour désactiver l’affichage du contenu HDR/Dolby Vision

Ajoute une notification lorsque l’application utilise un microphone

Corrections de bugs

Affichage

– Correction d’un bug où le mode Dolby Vision serait réactivé après le redémarrage

Réseau

– Résout le problème où la vitesse de liaison n’était pas signalée lors de la connexion du câble Ethernet

– Résout le problème où « Redémarrer le Wi-Fi » dans les paramètres rapides ne fonctionnait pas correctement

Audio

– Résoudre les pops audio entendus après le branchement à chaud des périphériques audio USB

– Correction d’un bogue où certaines applications ne jouaient qu’avec des écouteurs après l’activation de « Correspondre à la résolution audio du contenu »

– Résout le problème où le volume fixe HDMI nécessitait un cycle de désactivation-activation pour fonctionner correctement

– Corrige le bogue où le mixage stéréo ne devenait pas activé après la lecture d’audio discret multicanal

– [SHIELD 2019] Désactive la fonction de bruit de confort lorsque le traitement audio Dolby est activé

Stockage

– Améliore les vitesses de transfert de fichiers vers le stockage attaché

– Résout les problèmes où le NAS ne se reconnectait pas après le redémarrage du SHIELD

Accessoires

– Correction d’un bug empêchant la SHIELD Controller 2017 ou la SHIELD Remote 2015 de se coupler automatiquement après la mise à niveau

Application SHIELD TV

– Correction d’un bug où l’application SHIELD TV n’envoyait pas d’entrées au clavier lors de la diffusion de GeForce NOW

– Résout le problème de l’application SHIELD TV où l’utilisateur ne pouvait pas copier/coller du texte (mots de passe, URL, etc.)

Autres

– Résout le problème de connexion aux serveurs GeForce NOW lorsque NVIDIA Share est actif

– Améliore la durée du flux pour twitcher indéfiniment

– Résout le problème où le système ne répondait plus après avoir activé le traitement audio Dolby à partir du menu rapide

– Résout le problème où le SHIELD se réveillait de manière inattendue

– Compatibilité HDMI-CEC améliorée avec d’autres appareils connectés HDMI

– Résout le problème où le sélecteur d’application (appuyez deux fois sur l’accueil) n’affichait pas correctement la capture d’écran la plus récente

– Résout le problème de connexion adb où le PC hôte devrait être ré-autorisé après 7 jours

– Correction d’un bug où le D-pad « haut » et « bas » ne fonctionnait pas après la mise à niveau