Les drivers GeForce 536.99 WHQL supportent Baldur’s Gate 3

NVIDA propose de nouveaux pilotes pour le possesseurs de cartes graphiques GeForce. Les drivers GeForce 536.99 WHQL supportent les derniers jeux DLSS2 et notamment les titres Baldur’s Gate 3, The Texas Chain Saw Massacre et Gord. Ils corrigent aussi plusieurs soucis comme on peut le voir ci-dessous.

Quoi de neuf pour les drivers GeForce 536.99 WHQL ?

Nouveauté

Support des jeux Baldur’s Gate 3, The Texas Chain Saw Massacre, et Gord.

Bugs de jeu corrigés

[Contrôle][DX12] Les scènes coupées et les vidéos présentent des déchirures et une gigue partielle [4084000]

[Battlefield 2042] La stabilité du jeu peut diminuer lors de l’application des filtres GeForce Experience Freestyle. [4170804]

[GeForce Experience] La stabilité du jeu peut diminuer lors de l’application d’un filtre GeForce Experience Freestyle dans certains jeux lors de l’utilisation de DLSS 3 Frame Generation [4171660]

[Dead Space] Problèmes de stabilité du jeu [4140545]

Bugs divers corrigés

[Elgato Wave Link] Problèmes audio potentiels avec les effets NVIDIA Broadcast [3752618]

Comme d’habitude, les drivers 536.99 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site du constructeur.