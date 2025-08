AMD déploie les Radeon Adrenalin 25.8.1 WHQL

Les drivers Radeon Adrenalin viennent de sortir en version 25.8.1 WHQL. Les nouveaux pilotes prennent maintenant en charge la nouvelle carte graphique Radeon RX 9060. Ils supportent aussi plusieurs nouveaux jeux vidéos : Mafia: The Old Country, Mecha BREAK, WUCHANG: Fallen Feathers,Valorant (Unreal Engine 5 release) et la beta ouverte de Battlefield 6. Ils apportent aussi des correctifs et des améliorations.

Nouvelle carte graphique supporteée

Support de la Radeon RX 9060.

Nouveaux jeux supportés

Mafia: The Old Country

Mecha BREAK

WUCHANG: Fallen Feathers

Valorant (Unreal Engine 5 release)

Battlefield 6 (beta ouverte)

Nouveaux jeux supportant la technologie FSR4.

Cyberpunk 2077

WUCHANG: Fallen Feathers

Mafia: The Old Country

Arena Breakout: Infinite

Game of Thrones: Kingsroad

Wreckfest 2

Lies of P

Bugs corrigés et améliorations

Des saccades et des performances inférieures aux attentes peuvent être observées lors de la lecture de vidéos YouTube en résolution 4K dans Chrome.

Un plantage intermittent de l’application ou une expiration du pilote peuvent être observés lors de l’utilisation de Monster Hunter Wilds avec Radeon Anti-Lag et Instant Replay activés.

Un plantage intermittent de l’application peut être observé lors de l’utilisation de Battlefield 2042.

Un plantage intermittent de l’application peut être observé lors de l’utilisation de Dragon Age: The Veilguard sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.

Les saccades ont été améliorées lors de l’utilisation de la carte « Verdansk » de Call of Duty : Warzone Saison 03 sur certaines cartes graphiques AMD.

Des problèmes de texture peuvent être observés lors de l’utilisation de l’Oculus Rift S sur les cartes graphiques RX 5000 et 6000.

Le changelog complet des drivers Radeon Adrenalin 25.8.1 est disponible sur cette page. Le téléchargement des pilotes a lieu au même endroit.