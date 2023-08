NVIDA publie la version 537.13 WHQL des drivers GeForce. Le fabricant annonce que ces nouveaux pilotes offre la meilleure expérience de jeu avec les derniers jeux du moment, et notamment Starfield et ICARUS: New Frontiers expansion. Les drivers GeForce 537.13 WHQL corrigent aussi plusieurs bugs comme on peut le voir ci-dessous.

Quoi de neuf pour les drivers GeForce 537.13 WHQL ?

Nouveauté

Support des jeux Starfield et ICARUS: New Frontiers expansion.

Bugs de jeu corrigés

[Battlefield 2042] Game stability can decrease when applying GeForce Experience Freestyle filters [4170804]

[Ratchet & Clank: Rift Apart] Performance fluctuations due to issues between DirectStorage and NVIDIA Reflex [4212649]

Bugs divers corrigés

[Vegas Pro FX] Preview not working on some notebook configurations [3752618]

Les drivers GeForce 537.13 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site du constructeur.