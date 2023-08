Les meilleurs PC portable gaming pour 2023

Chaque année, les marques telles que Lenovo, Asus, Acer, MSI, Razer… mettent à jour leur laptop gaming avec des nouveaux composants ou de nouvelles fonctionnalités ou en adoptant même de nouvelles formules qui vous laissent bouche bée. Si vous avez en tête d’acheter un nouveau PC Gaming en 2023, voici les meilleurs choix qui s’offrent à vous. Pour satisfaire tout le monde, dans cet article nous allons parler des pc portable gamins les plus puissants sans que le prix soit un obstacle et les meilleurs laptops gaming avec un budget plus réduit.

Comment déterminer la puissance d’un PC portable gaming ?

Même sans connaître les scores des PC portables à travers plusieurs tests, vous pouvez essayer de le savoir à partir de ses composants : GPU, CPU et RAM.

Le GPU c’est la carte graphique de l’ordinateur. Pour un PC portable vous devez regarder le TGP, la VRAM. Plus une carte graphique est performante, plus vous pourrez jouer à un FPS élevé avec une résolution élevée. CPU ou processeur : Vous avez le choix entre les processeurs Intel et AMD. Regardez le nombre de core du processeur et les fréquences à laquelle ils fonctionnent.

Vous avez le choix entre les processeurs Intel et AMD. Regardez le nombre de core du processeur et les fréquences à laquelle ils fonctionnent. RAM : La ram vous permettra de gérer les tâches de votre ordinateur. Plus sa valeur est élevée, mieux c’est. A ce jour, les plus performantes sont en DD5.

Vous pourrez avoir d’autres paramètres de choix comme l’écran, l’autonomie, la portabilité, la dissipation de chaleur, les connectiques, etc. Mais généralement sur les modèles avancés vous aurez des composants adaptés à votre configuration.

Les meilleurs laptops gaming hyper puissants de 2023

Dans cette première catégorie nous allons parler des meilleurs laptops gaming, c’est-à-dire les plus puissants à ce jour :

Le MSI Raider Series

Pour une valeur de plus de 3500€, le PC est équipé de la dernière carte graphique de Nvidia, le RTX 4090 qui dispose d’une VRAM de 16Gb GDDR6 avec le dernier processeur d’Intel Core i9 13980 HX avec 24 cores et une fréquence maxi de 5,60 GHz et avec 32 Go (DDR5) de ram. Avec cette bête vous pourrez faire tourner n’importe quel titre. Si vous jouez à des jeux de blackjack vous aurez largement la puissance nécessaire pour une fluidité optimale.

Asus ROG Strix SCAR 2023

Il coûte environ 3250 € et propose des spécifications au top. Ici nous retrouvons toujours un RTX 4090 mais couplé à un processeur Ryzen 9 7945 HG avec 16 cores et une RAM de 32 Go DDR5 qui est upgradable à 64 Go.

Lenovo Legion Pro 7

Pour le même prix que l’Asus ROG, vous pouvez profiter du meilleur PC portable Gaming de Lenovo. Le processeur est un poil inférieur à celui du MSI. Vous avez un Intel Core i9 13900 HX, 24 cores, 5,4 GHz. Mais vous avez toujours le RTX 4090.

Si votre budget se situe plutôt entre 17 et 3000 euros, vous pourrez profiter de PC portable gaming avec les cartes graphiques RTX 4080, RTX 4070 ou 3080.

Les meilleurs PC portables gaming milieu de gamme 2023

Dans cette partie, nous nous intéresserons à des PC Portables gaming aux alentours de 1000 – 1200 € :

HP Victus Gaming Laptop 16

Il est équipé d’une carte graphique moins puissante mais qui fait quand même le travail. Vous avez la RTX 4060 avec 8 Go de VRAM. Côté processeur vous avez un AMD Ryzen 7 7840 8 cores avec une fréquence de 5,1 Ghz.

Dell G15

Il est aussi équipé d’une carte graphique RTX 4060 mais avec comme processeur un Intel Core i7 13650 HX avec 14 cores pouvant aller jusqu’à 4,9 GHz et 16 Go (DDR5) de RAM

Asus ROG Strix G16 2023

L’Asus ROG Strix G16 propose à peu près les mêmes caractéristiques que le Dell G15. Vous avez le même processeur, la carte graphique RTX 4060 et 16 Gb (DDR5) de RAM.