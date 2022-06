Transcend lance le ESD380C : un SSD portable résistant de 2 To

Transcend sort un nouveau SSD portable qui porte le nom de ESD380C. C’est un SSD que l’on peut transporter facilement partout avec soi. Y compris en randonnée.

Il saura se montrer discret grâce à sa coque de couleur vert militaire. D’ailleurs, il n’y aura pas de danger à le transporter en déplacement puisque le ESD380C est équipé d’un boîtier renforcé en caoutchouc capable de résister aux chocs.

Mis à part ça, l’appareil est doté d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2×2. Le fabricant annonce des débits de 2.000 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture.

Deux capacités de stockage sont prévues par le constructeur : 1 To et 2 To. Pour le moment, on ne connaît par le prix du SSD. On sait simplement qu’il sera couvert par une garantie de cinq ans.