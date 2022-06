Microsoft tire un trait sur Windows 8.1

Après avoir enterré définitivement Internet Explorer, Microsoft annonce à présent la fin de la prise en charge de Windows 8.1. Le célèbre système d’exploitation de Microsoft, qui a été lancé en octobre 2013, vit donc en ce moment ses derniers jours.

A partir du 10 janvier 2023, le support de Windows 8.1 ne sera plus assuré : les utilisateurs qui sont toujours sous Windows 8.1 ne pouront plus installés les mises à jour de sécurité ni profiter de l’assistance technique.

Microsoft invite les utilisateurs de Windows 8.1 à mettre à niveau leur machine vers une version plus récente de Windows. Evidemment et sans grande suprise : la firme de Redmond recommande aux retardataires de migrer sans plus attendre vers son OS phare : Windows 11.

Une recommandation qui n’est guère étonante étant donné que pour Microsoft tous les prétextes sont bons pour inciter ses clients à passer sous Windows 11. D’ailleurs une série de notifications devraient apparaître afin d’informer les utilisateurs de Windows 8.1 que leur OS est en fin de vie…

On peut toutefois s’interroger et se poser quelques questions : les PC qui tournent encore sous Windows 8.1 à l’heure actuelle ne sont certainement pas de toute dernière fraîcheur. Du coup, parmi ces PC anciens combien ont des composants suffisamment performants et récents pour répondre aux exigences techniques et matérielles de Windows 11 ? Probablement très peu…

C’est pourquoi une solution pour les utilisateurs de Windows 8.1 serait : soit de ne rien faire s’il s’agit juste d’un poste bureautique (jusqu’à ce que mort s’en suive…) soit de migrer en douceur vers Windows 10 qui est beaucoup moins exigeant matériellement parlant et qui offre un support jusqu’en octobre 2025.