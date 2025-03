Microsoft va aider les utilisateurs à migrer leurs données

Afin de faciliter la migration des données entre un ancien et un nouveau PC, Microsoft va inclure prochainement une nouvelle fonctionnalité à Windows 11. L’application baptisée « MigrationApp » permettra de sauvegarder le contenu de sa machine, que ce soit les données personnelles ou encore les paramètres système afin de les transférer sur une autre machine.

L’initiative pourra être intéressante pour celles et ceux qui changent de PC et n’ont pas envie d’effectuer cette tâche eux-même à la main. Par contre il faut savoir que des logiciels tiers existent déjà sur le marché et sont probablement nettement plus efficaces et plus complets puisqu’ils peuvent sauvegarder tout ce que l’utilisateur souhaite alors que l’application de Microsoft aura un périmètre restreint.