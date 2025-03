Attention : de faux processeurs Ryzen 7 9800X3D circulent...

Attention, soyez très vigilant si vous avez l’intention d’acheter prochainement un nouveau processeur pour votre PC puisque des modèles contrefaits circulent en ce moment sur le net. En effet, la chaîne youtube Hardware Busters relate dans ses dernières vidéos une mésaventure qui lui est arrivée.

Hardware Busters a passé commande sur Amazon(.de) d’un processeur AMD Ryzen 7 9800X3D. Un processeur puissant, parfait pour se confectionner un joli PC gaming dernier cri.

Quelques jours plus tard, ils ont reçu leur commande. Il s’agissait bien (en apparence) d’un Ryzen 7 9800 X3D vendu en boîte. D’ailleurs la boîte était encore scellée et semblait parfaitement officielle, mais en ouvrant la boîte et en examinant en détails le processeur ils se sont rapidement rendus compte qu’il s’agissait d’un processeur maquillé.

En réalité, ce n’est pas un Ryzen 7 9800X3D qui était placé dans la boîte mais un vieux processeur AMD FX-4100. Pour rappel, ce processeur est sorti en 2011 chez AMD, il n’est plus tout jeune… Autant dire qu’en terme de performances on n’est pas du tout dans la même catégorie.

Pour maquiller le processeur un simple sticker était collé sur le CPU pour faire croire qu’il s’agissait d’un Ryzen récent. Mais un simple coup d’oeil au dos du processeur permettait déjà d’avoir un sérieux doute à la vue des pins du processeur.

En conséquence, Hardware Busters a contacté Amazon.de pour se faire rembourser son achat. On espère qu’il sera remboursé rapidement. A priori ça ne devrait pas trop être un souci puisque ce n’est pas un vendeur tiers mais bien Amazon lui même qui lui a vendu le matériel.

On se demande bien comment ce vieux processeur est arrivé là à la place d’un Ryzen 7 9800X3D flambant neuf. Mais à priori tout porte à croire qu’il s’agit d’un retour client. Certainement qu’un acheteur peu scupuleux avait déjà acheté le processeur et qu’il a subtilement remplacé par le FX4100 avant de le renvoyer et se faire rembourser par Amazon. C’est ni plus ni moins une arnaque voire du vol à ce niveau là.

Voilà les deux vidéos publiées par Hardware Busters :