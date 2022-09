Dévoilés officiellement cet été, les processeurs AMD Ryzen 7000 sont enfin disponibles dans le commerce. On peut les voir référéncés et disponibles en stock chez plusieurs boutiques en ligne.

Les processeurs AMD Ryzen 7000 sont disponibles ! Où les trouver et à quels prix ?

Dévoilés officiellement cet été, les processeurs AMD Ryzen 7000 sont enfin disponibles dans le commerce. Ils sont référencés et disponibles en stock chez plusieurs boutiques en ligne. Pour rappel, quatre modèles sont proposés : le Ryzen 5 7600X, le Ryzen 7 7700X, le Ryzen 9 7900X et enfin le Ryzen 9 7950X qui est le modèle le plus haut de gamme.

AMD Ryzen 5 7600X

Le Ryzen 5 7600X est un processeur avec 6 cœurs et 12 threads. Il embarque 38 Mo de mémoire cache. Ses fréquences de fonctionnement sont de 4,7 et 5,3 GHz (en boost) et son TDP : 105 Watts. Il est annoncé au prix public de 369€ en France.

AMD Ryzen 7 7700X

De son côté, le Ryzen 7 7700X dispose de 8 cœurs et 16 threads et il est équipé de 40 Mo de mémoire cache. Ses fréquences de fonctionnement sont de 4,5 et 5,4 GHz (en boost) tandis que son TDP atteint 105 Watts. Il est annoncé au prix public de 489€ en France.

AMD Ryzen 9 7900X

Pour sa part, le Ryzen 9 7900X est processeur doté de 12 cœurs et de 24 threads. Il embarque 76 Mo de mémoire cache et propose des fréquences de 4,7 et 5,6 GHz (en boost). Son TDP est de 170 Watts. Il est annoncé au prix public de 669€ en France.

AMD Ryzen 9 7950X

Passons enfin au Ryzen 9 7950X. Celui-ci est un processeur haut de gamme qui emarque pas moins de 16 cœurs et 32 threads. Il dispose de 80 Mo de mémoire cache et il offre des fréquences de f4,5 GHz et 5,7 GHz (en boost). Son TDP atteint 170 Watts. Il est annoncé au prix public de 849€ en France.