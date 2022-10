Le film d’animation Mario fait à nouveau parler de lui…

Comme on l’a déjà vu il y a quelques temps, Nintendo a dans ses projets un film d’animation qui aura pour héros Mario. Et la bonne nouvelle c’est que cela semble de plus en plus concret puisque la firme vient de dévoiler la première affiche du dessin animé. Et cerise sur le champignon, la première bande annonce du long métrage sera dévoilée officiellement demain soir à 22 heures sur sa chaîne Youtube.

D’après ce que l’on sait pour le moment, le film portera le nom de « The Super Mario Bros. Movie ». Ce sera un long métrage réalisé par le studio d’animation Illumination Entertainement qui ne nous est pas totalement étranger. En effet, on lui doit quelques pépites comme par exemple la saga Moi Moche et Méchant (dont un quatrième volet est prévu pour 2024) ou encore les dessins animés Les Minions (1 et 2), Le Grinch, Comme des Bêtes (1 et 2) et Tous en scène (1 et 2).

Le dessin animé sortira en 2023 dans les salles obscures. Sa sortie est prévue le 7 avril 2023 aux Etats-Unis et le 29 mars 2023 en France.

Cette actualité sera mise à jour demain dès que la bande annonce sera disponible.