Nintendo Switch : les jeux Megadrive et Nintendo 64 arrivent…

Les jeux Megadrive et Nintendo 64 vont bientôt débarquer sur la Nintendo Switch.

Durant sa présentation vidéo d’hier soir, Nintendo a dévoilé les nouveautés à venir sur sa célèbre console hybride. Plusieurs jeux sont annoncés et même un film d’animation « Mario » réalisé par le studio Illumination à qui l’on doit déjà quelques succès comme la saga Moi Moche et Méchant ou encore les dessins animés Les Minions, Comme des Bêtes et Tous en scène.

Mais Nintendo a surpris tout le monde hier soir en annonçant l’arrivée de jeux Megadrive et Nintendo 64 sur son service de jeu en ligne : le Switch Online. Une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de jeux rétro.

A noter toutefois que pour accéder à ce catalogue de jeu supplémentaire un abonnement à un « pack additionnel » sera requis. Comprenez par là que pour accéder aux jeux Nintendo 64 et et Megadrive il faudra non seulement débourser les 19,99€ annuels du Switch Online mais également s’acquitter d’un supplément.

Pour le moment, on ne connaît pas le montant et/ou le surcoût demandé pour accéder aux jeux Megadrive et N64. On sait seulement que les jeux suivants seront disponibles dès le lancement du service en octobre :

Nintendo 64 : Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64 et Operation: WinBack Yoshi’s Story

Megadrive : Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master et Strider

A noter que pour une meilleure immersion et pour profiter pleinement de ces « vieux jeux », Nintendo a prévu de commercialiser une réédition des manettes N64 et Megadrive. Ce seront des modèles sans fil et elles coûteront la bagatelle de 49€ pièce.