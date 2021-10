Où commander les iPhone 13 au meilleur prix ?

Les nouveaux iPhone 13 d’Apple sont disponibles dans le commerce depuis quelques jours. Les personnes qui souhaitent commander les nouveaux iDevices d’Apple peuvent le faire depuis le site du fabricant ou depuis les différentes boutiques en ligne

Comme on peut le voir ci-dessous, les tarifs sont parfaitement identiques chez tous les revendeurs, seuls les opérateurs offrent des remises et la bonne nouvelle c’est qu’il n’est pas nécessaire de souscrire à un abonnement chez eux pour en bénéficier.

iPhone 13 Mini et iPhone 13

Rappelons que les iPhone 13 Mini et les iPhone 13 sont proposés en 5 coloris : rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge et qu’ils existent en trois capacités : 128 Go, 256 Go et 512 Go.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Ces deux modèles sont déclinés en 4 coloris : bleu, argent, graphite et or. Et cette fois-ci pas moins de quatre capacités sont proposées : 128 Go, 256 Go, 512 Go et même 1 To afin de rassasier les utilisateurs les plus gourmands.