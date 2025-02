Nintendo Switch : 150 millions de consoles vendues

Alors qu’on devrait en savoir plus à propos de la Nintendo Switch 2 le 2 avril prochain, on apprend aujourd’hui que la Nintendo Switch actuel vient de franchir le cap faramineux des 150 millions de consoles vendues.

Plus précisément : la console s’est vendue à 150.860.000 exemplaires depuis sa sortie en 2017. En terme de ventes, la Nintendo Switch se rapproche de plus en plus du succès de la Nintendo DS et de ses 154 millions d’unités écoulées ainsi que de la Sony PS2 qui culminent en haut du podium avec 160 millions d’exemplaires vendus.

Rien que durant le dernier trimestre 2024, la Nintendo Switch est parvenue à conquérir le coeur de 4,82 millions de joueurs. La période des fêtes de fin d’année n’étant certainement pas étrangère à ces chiffres…

A noter que les 4,82 millions de consoles écoulées pendant le dernier trimestre sont réparties de cette façon : 2,57 millions de Nintendo Switch OLED, 1,48 millions de Nintendo Switch classique et 760.000 Nintendo Switch Lite.

Durant le dernier trimestre fiscal, Nintendo a su tirer son épingle du jeu en écoulant de nombreux jeux. Le titre Super Mario Party Jamboree s’est notamment vendu à 6,17 millions d’unités.

Les jeux les plus vendus sur Nintendo Switch

Selon les derniers chiffres publiés par Nintendo, voilà le TOP 10 des jeux vidéos les plus vendus sur la Nintendo Switch depuis sa sortie :