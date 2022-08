Les processeurs AMD Ryzen 7000 ont officiellement été annoncés

Comme prévu, la firme AMD a dévoilé cette nuit sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen 7000. Et comme le prédisaient les rumeurs il y a bien quatre références d’annoncées.

A commencer par le Ryzen 9 7950X qui vise le haut du panier. Ce modèle haut de gamme est un processeur composé de 16 cœurs et 32 threads. Il dispose de 80 Mo de mémoire cache et il propose des fréquences de fonctionnement de 4,5 GHz et 5,7 GHz (en boost). Son TDP atteint 170 Watts.

Vient ensuite le Ryzen 9 7900X qui est un poil moins performant. Ce processeur de 12 cœurs / 24 threads embarque 76 Mo de mémoire cache et propose des fréquences de 4,7 et 5,6 GHz (en boost). Son TDP est également de 170 Watts.

De son côté, le Ryzen 7 7700X dispose de 8 cœurs et 16 threads et il est équipé de 40 Mo de mémoire cache. Ses fréquences de fonctionnement sont de 4,5 et 5,4 GHz (en boost) tandis que son TDP atteint 105 Watts.

Place enfin au Ryzen 5 7600X ! Celui-ci dispose de 6 cœurs et 12 threads. Il embarque 38 Mo de mémoire cache. Ses fréquences de fonctionnement sont de 4,7 et 5,3 GHz (en boost) et son TDP : 105 Watts.

AMD annonce que les processeurs Ryzen 7000 seront officiellement disponibles en boutiques le mois prochain. En effet, AMD souhaite avoir suffisamment de stock avant de proposer sa nouvelle gamme de CPU à la vente. Il faudra donc patienter jusqu’au mardi 27 septembre avant de pouvoir se procurer l’un de ces nouveaux joujoux.

A noter qu’au niveau tarifaire, les prix varient du simple au double en fonction des modèles :